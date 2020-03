Harvey Weinstein (67) heeft woensdag 23 jaar gevangenisstraf opgelegd gekregen voor verkrachting en aanranding. De voormalige filmproducent kon maximaal 29 jaar celstraf krijgen, nadat een jury hem in februari schuldig heeft bevonden aan twee van de vijf aanklachten.

Rechter James Burke sprak de strafmaat uit in aanwezigheid van Weinstein. De oud-filmproducent werd eerder door de jury schuldig bevonden aan aanranding en verkrachting in de derde graad (seks met een persoon zonder zijn of haar instemming, maar niet op gewelddadige wijze of onderdeel van een bewust patroon). Hij werd vrijgesproken van aanranding met roofzuchtig motief en verkrachting in de eerste graad.

Weinstein liet eerder al weten in hoger beroep te gaan. Naast deze rechtszaak loopt er in Los Angeles eveneens een zaak tegen Weinstein. Het is nog niet bekend wanneer de zittingen in deze zaak zullen plaatsvinden.

Weinstein zal direct worden overgebracht naar de gevangenis Rikers Island, waar hij twee celgenoten heeft.

Cyrus Vance jr., de openbaar aanklager, dankt de rechtbank en slachtoffers in een verklaring. "Ze hebben de afgelopen twee jaar een onbeschrijfelijke moed getoond. Weinstein zette een leger van spionnen in om ze stil te houden. Maar ze weigerden te zwijgen en werden gehoord. Hun woorden sloegen een roofdier neer, zetten hem achter de tralies en gaven hoop aan slachtoffers van seksueel geweld."

'Hij heeft mijn zelfvertrouwen verwoest'

Actrice Jessica Mann en productieassistent Miriam Haley mochten voor het vonnis werd uitgesproken nog eenmaal het woord nemen. Haley vertelde dat zij "emotioneel is beschadigd" door Weinstein.

"Het heeft diepe littekens bij me achtergelaten. Zowel mentaal als emotioneel", zei de productieassistent volgens Variety. "Hij heeft niet alleen mijn waardigheidsgevoel als mens en vrouw afgenomen, maar het heeft ook mijn zelfvertrouwen verwoest."

Weinstein vindt dat #metoo-beweging 'te ver gaat'

Volgens Variety had Weinstein, die werd binnengereden in een rolstoel, tijdens hun betoog een uitdrukking van "verbijstering en ongeloof" op zijn gezicht. De voormalige filmproducent, die ook het woord mocht nemen, zei "diep berouw" te hebben. Hij maakte niet duidelijk waarover hij berouw heeft.

Hij zei verder dat de #metoo-beweging "te ver gaat". "Ik ben verward", aldus Weinstein. Hij stelde dat mannen door de beweging "in de war zijn" en niet meer weten wat wel en wat niet mag.

Vrijdag stuurde de hoofdaanklager in de rechtszaak tegen Weinstein een brief aan de rechter. Joan Illuzzi-Orbon drong bij Burke aan op "een strafmaat die recht doet aan de ernst van de misdrijven, zijn totale gebrek aan spijt voor het leed dat hij heeft veroorzaakt en de noodzaak om hem en anderen af te doen zien van toekomstige misdrijven".