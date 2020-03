Harvey Weinstein, die op 11 maart hoort welke straf hij krijgt nu hij schuldig is bevonden aan seksueel misbruik, zal volgens Variety tot die tijd in het ziekenhuis blijven. De voormalige filmproducent werd na zijn veroordeling opgenomen wegens onder meer pijn op de borst en hartkloppingen.

Arthur Aidala, een van Weinsteins advocaten, laat aan de entertainmentsite weten dat Weinstein nog steeds in het Bellevue Hospital in New York opgenomen is en dat "hij daar zeer waarschijnlijk nog tot 11 maart zal blijven".

"De dokters die hem behandelen vinden dat hij nog niet gezond genoeg is om naar een niet-medische faciliteit te gaan", zegt Aidala. "Uiteraard wil niemand dat de heer Weinstein iets overkomt vanwege zijn gezondheid." De advocaat zegt zelf niet weten waarvoor Weinstein momenteel behandeld wordt.

Weinstein is op 24 februari in de rechtszaak tegen hem schuldig bevonden aan aanranding en verkrachting van twee vrouwen. Een jury van zeven mannen en vijf vrouwen oordeelde dat de filmproducent schuldig is aan twee van de vijf aanklachten.

De straf tegen de 67-jarige Weinstein wordt op 11 maart bepaald. De rechter zei in de rechtbank in New York dat Weinstein direct moest worden overgebracht naar de gevangenis. Tijdens zijn proces hoefde de producent nog niet in de cel te zitten.

Weinstein was op weg naar de gevangenis, maar werd afgeleverd bij een ziekenhuis in New York dat vaker wordt gebruikt door zieke gevangenen.

Weinstein werd eerder geopereerd aan rug

In de aanloop naar de rechtszaak werd Weinstein geopereerd aan zijn rug. Donna Rotunno, de advocaat van Weinstein, legde rondom het proces al de nadruk op de in haar ogen zwakke gezondheid van de filmproducent.

Zijn rugoperatie zou mislukt zijn en hij zou medicijnen nodig hebben om te voorkomen dat hij blind wordt. Weinstein verscheen steeds met een looprekje bij het gerechtsgebouw.