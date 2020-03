James Franco heeft bij de rechter een verzoek ingediend om de zaak, die twee voormalige toneelstudenten van hem tegen hem zijn gestart, te verwerpen. De acteur, die wordt beschuldigd van seksueel misbruik, vindt dat de twee "de #metoo-beweging exploiteren".

De advocaten van Franco hebben volgens Variety vorige week dit verzoek ingediend, omdat ze vinden dat de zaak nergens op gebaseerd is.

Volgens Franco en zijn raadsmannen is de zaak puur gestart om "zo veel mogelijk publiciteit te krijgen voor deze aandachtzoekers". De acteur, bekend van onder meer 127 Hours, meent onschuldig te zijn en zegt geen ongepast gedrag te hebben vertoond.

In oktober 2019 werd Franco door twee vrouwen aangeklaagd, die beweren dat de acteur zijn school in Los Angeles misbruikte om jonge actrices seksueel uit te buiten.

'Franco gelooft in gerechtigheid van #metoo'

Het inmiddels opgeheven programma, dat mede door Franco werd opgericht, zou volgens de aanklagers een "omgeving van intimidatie en seksuele uitbuiting" zijn geweest. Studentes zouden onder meer voor seksscènes auditievideo's hebben moeten maken, die later door Franco beoordeeld zouden worden.

Een van de vrouwen kwam begin 2018 al met haar verhaal naar buiten, vlak nadat de inmiddels veroordeelde Harvey Weinstein werd beschuldigd van misbruik. Deze aantijgingen leidden tot de start van de #metoo-beweging. De twee zouden volgens Franco's advocaten "de #metoo-beweging hebben geëxploiteerd".

"Franco gelooft fervent in de gerechtigheid van de #metoo- en Times Up-beweging", zo valt te lezen in de rechtbankdocumenten. "Hierbij zijn veel verwerpelijke individuen neergehaald, maar in dit geval is ook een onschuldige man in het net verstrikt geraakt".