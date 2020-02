Plácido Domingo heeft donderdag zijn eerder gemaakte excuses genuanceerd. De 79-jarige operazanger, die van seksueel misbruik wordt beschuldigd, denkt dat veel mensen zijn woorden verkeerd hebben begrepen en nu in de veronderstelling zijn dat hij zich agressief of vijandig heeft gedragen tegenover de betrokken vrouwen. Dat is niet het geval, stelt Domingo nu.

"Ik vind dat het nodig is om een nieuwe verklaring te geven, door de verkeerde indruk die is ontstaan na mijn spijtbetuiging", laat Domingo donderdag weten aan persbureau AFP.

"Ik weet wat ik niet heb gedaan en zal het ook opnieuw ontkennen. Ik heb me nooit agressief gedragen tegenover wie dan ook en heb nooit met opzet iemand carrière proberen te belemmeren", gaat de zanger verder.

Domingo stelt juist dat dat hij veel mensen heeft geholpen bij het maken van carrièrestappen. "De spijtbetuiging die ik deelde, was oprecht, vanuit de grond van mijn hart en gericht aan welke collega dan ook die ik enigszins pijn heb gedaan."

Woensdag werd bekend dat twee geplande optredens van de Spanjaard in Madrid zijn afgelast door het ministerie van Cultuur in Spanje.

Het gaat om de show Luisa Fernanda, een operette waarin Domingo te zien zou zijn op 14 en 15 mei. Het ministerie van Cultuur vindt de optredens niet meer gepast nu de zanger wordt beschuldigd van ongepast seksueel gedrag en "heeft uit solidariteit met de betrokken vrouwen" besloten de optreden af te gelasten.

Zanger zou vrouwen hebben gedwongen tot seksuele handelingen

De zaak tegen Domingo kwam in september 2019 aan het rollen toen AP meldde dat meerdere vrouwen zeiden jarenlang onder druk te zijn gezet door de operazanger. Hij zou de slachtoffers, vaak aan het begin van hun carrière, gedwongen hebben seksuele handelingen bij hem te verrichten en zou hebben gedreigd hun carrières kapot te maken als ze weigerden.

De zanger liet dinsdag aan AP weten "volledige verantwoordelijkheid" te nemen voor de aanklachten tegen hem. Domingo deelde deze verklaring voordat de uitkomst van het onderzoek, dat werd aangevraagd door het American Guild of Musical Artists dat operazangers vertegenwoordigt, officieel naar buiten is gebracht.