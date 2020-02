Roman Polanski, de voor seksueel misbruik veroordeelde regisseur, zal vrijdag niet aanwezig zijn bij de César-filmprijzen. Polanski, die twaalf nominaties heeft binnengesleept voor zijn film J'accuse, vreest volgens The Guardian dat hij "publiekelijk vernederd" zal worden door de aldaar aanwezige activisten.

"We weten natuurlijk al hoe deze avond gaat verlopen", laat de regisseur weten in een verklaring die is gedeeld met persbureau AFP.

"Activisten dreigen al om me publiekelijk te vernederen of zeggen dat ze buiten gaan protesteren. Deze betreurenswaardige omstandigheden vormen geen plek om een film te laten zien die gaat over de verdediging van de waarheid, de strijd voor gerechtigheid, blinde haat en antisemitisme."

De nominaties voor Polanski's film, waaronder die in de categorie beste regie, leidde tot een storm van protesten. Feministische actiegroepen schreven een open brief aan Franse media en eisten een boycot vanwege het verleden van de 86-jarige regisseur.

Eerder werd bekend dat de voltallige raad van bestuur van de Franse filmprijzen per 28 februari opstapt. De organisatie had veel kritiek gekregen door de nominaties voor de Pools-Franse regisseur.

"Om het filmfestival een viering van film te maken, heeft het bestuur van de Césars unaniem besloten om af te treden", staat in een verklaring van de raad van bestuur. "Dit collectieve aftreden maakt een complete vernieuwing van de organisatie mogelijk."

Regisseur bekende schuldig te zijn aan seks met minderjarige

Polanski werd in 1977 aangeklaagd wegens het drogeren en verkrachten van een dertienjarig meisje en bekende uiteindelijk schuldig te zijn aan seks met een minderjarige. Hij ontvluchtte de Verenigde Staten een jaar later, voordat hij veroordeeld kon worden, en woont sindsdien in Frankrijk.

Omdat de regisseur een Frans en een Pools paspoort heeft, kan hij in Frankrijk leven zonder het risico te lopen opgepakt en uitgeleverd te worden. Eind vorig jaar werd hij opnieuw beschuldigd van verkrachting.