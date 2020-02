Harvey Weinstein wordt door de jury van zijn proces in New York schuldig geacht aan aanranding en verkrachting in de derde graad (seks met een persoon zonder zijn of haar instemming, maar niet op gewelddadige wijze of onderdeel van een bewust patroon) en riskeert een gevangenisstraf van maximaal 25 jaar. Het is niet de enige zaak die tegen de voormalig filmproducent loopt. Wat staat hem de komende tijd te wachten?

De advocate van Weinstein, Donna Rotunno, liet vrijwel direct na de uitspraak van de jury weten in hoger beroep te gaan. De verdediging gaat niet alleen in beroep tegen de veroordeling van de jury, maar ook tegen de uitspraak dat Weinstein het vervolg van het proces in gevangenschap moet afwachten.

Op 11 maart beslist de rechter de strafmaat in de zaak, die zal uitvallen tussen de 5 en 25 jaar. Als Weinstein ook schuldig was bevonden aan de zwaarste aanklachten, had hij levenslang kunnen krijgen. Wanneer het hoger beroep plaats gaat vinden is nog onduidelijk, maar het zou zeker nog maanden kunnen duren.

Weinstein, die na de uitspraak van de jury eerst naar het ziekenhuis werd vervoerd wegens hartkloppingen, hangt nog meer rechtszaken boven het hoofd.

Zaak in Los Angeles, mogelijke zaak in Londen

Zo moet de filmproducent in Los Angeles terechtstaan voor verdenking van verkrachting en seksueel misbruik. Als de rechter beslist dat hij zich hieraan schuldig heeft gemaakt, kan Weinstein tot 28 jaar celstraf worden opgelegd. Het is nog onduidelijk wanneer die zaak plaatsvindt.

Ook in Londen houdt de politie zich bezig met vijftien vermeende seksuele vergrijpen van Weinstein, daterend uit de jaren negentig.

Vorig jaar december werd bekend dat Weinstein een schikking ter waarde van ruim 22 miljoen euro heeft getroffen met meer dan dertig actrices en voormalig werknemers die de producent beschuldigen van seksuele intimidatie en verkrachting.