De twaalfkoppige jury heeft contact gezocht met de rechter met aanvullende vragen over de rechtszaak.

Binnen 45 minuten na de start van het overleg zocht de jury dinsdag contact met rechter James Burke. De twaalf leden vroegen hem schriftelijk om de definities van juridische begrippen uit de aanklacht, meldt Page Six.



Ook vroeg de jury waarom getuige Annabella Sciorra slechts getuigde om een gedragspatroon van Weinstein aan te tonen en niet als vermeend slachtoffer. De beschuldigingen van de actrice zijn verjaard en kunnen daarom niet worden gebruikt. De rechter vertelde de jury alleen de aanklachten mee te laten wegen die in de zaak aan hen zijn gepresenteerd.

De jury heeft rechter Burke dinsdag tevens gevraagd om een plattegrond van Weinsteins voormalige appartement in New York. Volgens een van de twee bij deze zaak betrokken vrouwen is ze in 2006 in die woning misbruikt.

Bij Burke werd een verzoek ingediend tot inzage in het e-mailverkeer tussen medewerkers van Weinsteins voormalige bedrijf. Hierin zouden de namen van vrouwen met mogelijk belastende informatie over de filmproducent zijn gemarkeerd.

De inhoudelijke behandeling van het proces tegen Weinstein over vijf aanklachten van seksueel misbruik is donderdag geëindigd. De jury begint woensdag om 9.30 uur plaatselijke tijd aan haar tweede dag van beraadslaging.