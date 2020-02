Harvey Weinstein is maandag schuldig bevonden in de rechtszaak in New York over seksueel misbruik van twee vrouwen. Een jury van zeven mannen en vijf vrouwen oordeelde dat de filmproducent schuldig is aan twee van de vijf aanklachten. Weinstein gaat in hoger beroep.

De 67-jarige Weinstein is vrijgesproken van de zwaarste aanklachten, te weten aanranding met roofzuchtig motief en verkrachting in de eerste graad.

De straf tegen Weinstein wordt op 11 maart bepaald. Rechter James Burke zei maandag in de rechtbank in Manhattan dat Weinstein direct moet worden overgebracht naar de gevangenis. Tijdens zijn proces hoefde de producent nog niet in de cel te zitten.

Weinstein kan voor de twee aanklachten waarop hij schuldig bevonden is, waaronder verkrachting in de derde graad (seks met een persoon zonder zijn of haar instemming, maar niet op gewelddadige wijze of onderdeel van een bewust patroon), worden veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf. Als Weinstein wel was veroordeeld voor alle aanklachten, dan had hij een levenslange gevangenisstraf kunnen krijgen.

161 Video Zaak-Weinstein: hoe Hollywoodmagnaat ten val kwam

Zaak werd aangespannen door twee slachtoffers

De zaak tegen Weinstein werd door twee van zijn slachtoffers aangespannen. Deze twee vrouwen, actrice Jessica Mann en productieassistent Miriam Haley, klaagden de filmproducent aan wegens verkrachting en ongewenste orale seks. De incidenten vonden plaats in 2013 en 2006.

Zes andere vrouwen die Weinstein beschuldigden van seksueel misbruik getuigden de afgelopen weken ook tegen hem, maar hun zaken zijn verjaard. Door hun getuigenissen wilden de vrouwen aantonen dat er sprake is van een patroon.

Weinstein heeft alle beschuldigingen altijd ontkend. De New Yorker heeft bij aanvang van de rechtszaak verklaard onschuldig te zijn. Volgens hem vonden de seksuele handelingen met wederzijdse instemming plaats.