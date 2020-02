De Boy Scouts of America, de Amerikaanse padvinderij, heeft uitstel van betaling aangevraagd vanwege de vele honderden misbruikclaims die de organisatie boven het hoofd hangen. Eerder werd al bekend dat de afgelopen 72 jaar meer dan 7.800 leiders van de Scouts zich schuldig hebben gemaakt aan misbruik van leden.

De Boy Scouts hebben dinsdag een aanvraag ingediend voor een Chapter 11-regeling. Dit betekent dat de organisatie, omdat een bankroet dreigt, de kans krijgt snel financieel orde op zaken te stellen om te voorkomen dat de organisatie failliet gaat.

De Amerikaanse padvinderij ligt al jaren onder vuur, niet alleen vanwege de misbruikschandalen, maar ook door discussies over de vraag of homoseksuelen en transgenderpersonen lid mogen worden van de scouting. Het aantal leden is de afgelopen jaren flink gedaald.

De mormoonse kerk trok vorig jaar de handen af van de Boy Scouts, wat de organisatie niet alleen een financiële klap toebracht, maar ook honderdduizenden leden kostte. De kerk stelde overigens dat dit vooral niets te maken had met het meer inclusieve beleid, maar dat de mormonen zich meer willen gaan focussen op hun eigen jeugdprogramma's.

Ook katholieke kerk en turnbond vroegen uitstel aan

Als gevolg van de #metoo-discussies zijn er ook veel verhalen naar boven gekomen over het misbruik binnen de Boy Scouts de afgelopen decennia. Uit een inventarisatie die in april 2019 werd gepubliceerd, waren naar schatting twaalfduizend leden de afgelopen ruim zeventig jaar slachtoffer van misbruik binnen de Boy Scouts. Zij zouden niet alleen zijn betast door leiders van de scouts, maar ook gedwongen zijn tot orale en anale seks.

Als gevolg van dit rapport zijn de afgelopen maanden honderden claims ingediend door slachtoffers uit bijna alle staten van de Verenigde Staten. Eerder moesten ook tientallen afdelingen van de Amerikaanse katholieke kerk en de Amerikaanse turnbond USA Gymnastics deze vorm van surseance aanvragen, ook vanwege de vele honderden claims van misbruikslachtoffers die zich hebben gemeld sinds het begin van de #metoo-golf.