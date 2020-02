De beheerder van de nalatenschap van Rick James (1948-2004) wordt aangeklaagd voor 50 miljoen dollar (ongeveer 45 miljoen euro) door een niet bij naam genoemde vrouw. Die beweert dat de zanger haar in 1979 heeft verkracht toen ze vijftien jaar was, meldt Page Six.

De zaak is aangespannen tegen de James Ambrose Johnson Jr. 1999 Trust, de stichting die de nalatenschap van James beheert. Hoewel de zaak onder normale omstandigheden verjaard is, maakt een wet over misdrijven tegen kinderen, de Child Victims Act, dit mogelijk. Het is nog niet bekend of het tot een rechtszaak komt.

Volgens James' beschuldiger ontmoetten de twee elkaar in 1979, toen de zanger van onder meer Super Freak en Glow een jeugdgevangenis bezocht in Buffalo. De zanger zou de vrouw hebben verkracht nadat ze naar haar kamer was gegaan.

In 1993 werd James veroordeeld voor aanranding van twee vrouwen. De zanger, die bekendstond om zijn wilde levensstijl, werd in 2004 dood aangetroffen in zijn appartement in Los Angeles. Forensisch onderzoek wees uit dat hij was overleden aan hart- en longfalen.