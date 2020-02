De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen Harvey Weinstein wegens seksueel misbruik van twee vrouwen is donderdag afgerond en de jury gaat vanaf dinsdag in beraad. Een overzicht van de rechtszaak en een vooruitblik op de mogelijke uitkomsten ervan.

Hoe begon de zaak tegen Harvey Weinstein?

In oktober 2017 publiceert The New York Times een groot artikel over seksuele intimidatie door Harvey Weinstein over een periode van dertig jaar. Tientallen medewerkers zouden geweten hebben van het gedrag van de filmproducent.

Weinstein, wiens films ongeveer driehonderd Oscars hebben gewonnen, wordt in navolging van de beschuldigingen uit de raad van bestuur van de Oscars gezet, is geen lid meer van de Producers Guild en wordt ontslagen als CEO van zijn The Weinstein Company door zijn broer Bob Weinstein.

Steeds meer vrouwen melden zich bij de media als slachtoffer. Bekende namen zijn onder meer die van actrices Uma Thurman, Salma Hayek en Lupita Nyong'o.

Waarvoor staat Weinstein terecht?

De zaak tegen Weinstein werd door twee van zijn vermeende slachtoffers aangespannen. Deze twee vrouwen, actrice Jessica Mann en productieassistent Miriam Haley, klagen de filmproducent aan wegens verkrachting en ongewenste orale seks. De incidenten zouden hebben plaatsgevonden in 2013 en 2006.

Hoe luidt de verdediging van Weinstein?

Weinstein heeft alle beschuldigingen ontkend. De 67-jarige New Yorker heeft bij aanvang van de rechtszaak verklaard onschuldig te zijn. Volgens hem waren de seksuele handelingen met wederzijds goedkeuren.

Weinsteins team van advocaten heeft voorafgaand aan de rechtszaak verklaard dat de filmproducent door alle media-aandacht geen eerlijk proces kan krijgen. Ook zou hij slachtoffer zijn van de #metoo-beweging.

Hoe ziet de rechtszaak tegen Weinstein eruit?

Weinstein staat terecht in een juryproces: het vonnis 'schuldig' of 'onschuldig' wordt bepaald door een jury van twaalf niet-juristen. De verdediging en de aanklagers moeten het over ieder jurylid eens zijn.

Tijdens de juryselectie zijn tientallen potentiële juryleden om het proces te beoordelen afgewezen. Deze juryleden zouden volgens een van de partijen of volgens zichzelf geen onpartijdige mening kunnen vormen in de zaak.

Rechter James Burke zit het proces voor. Tijdens de juryselectie dreigde Burke Weinstein met een gevangenisstraf, omdat de filmproducent tegen de rechtbankregels in zijn telefoon gebruikte in de rechtszaal.

Aan het einde van de rechtszaak mogen zowel de verdediging als de aanklager een slotpleidooi houden.

Hoe is de rechtszaak begonnen?

Het proces begon op 22 januari in de rechtbank van York. Er zijn beelden waarop Weinstein de rechtszaal betreedt met een rollator. Volgens zijn advocaten verkeert de filmproducent in een slechte gezondheid. De filmproducent onderging vóór de rechtszaak een rugoperatie.

Aanklager Meghan Hast heeft in haar openingstoespraak schokkende details vrijgegeven over Weinsteins aanvallen op vrouwen. Tijdens haar verklaring stapte ze op de tafel waar Weinstein achter zat af, en wees naar hem terwijl ze zei: "Deze man is een seksueel roofdier en verkrachter".

Waren er getuigen tijdens de rechtszaak?

In totaal zes vrouwen mochten getuigen tijdens de rechtszaak. Onder hen zijn de twee vrouwen die hoofdbeschuldigers zijn in deze zaak.

Onder anderen The Sopranos-actrice Annabella Sciorra heeft getuigd tegen Weinstein. De actrice zegt in eind 1993 of begin 1994 in haar eigen appartement te zijn verkracht door de voormalig filmproducent.

Weinsteins beschuldiger Jessica Mann is door diens advocatenteam stevig ondervraagd over haar psychische verleden. De jury en rechters hebben na haar getuigenis foto's van de genitaliën van Harvey Weinstein te zien gekregen.

Weinstein heeft zelf niet getuigd in de zaak. Hij was zelf wel tijdens het gehele proces aanwezig in de rechtszaal.

Rechtszaak dag geschorst na huilbui getuige

Op 3 februari werd het proces tegen Weinstein voor een dag geschorst. Een getuige kreeg haar ademhaling niet onder controle en bleef, ook na een korte pauze, huilen in de getuigenbank. De getuige begon met huilen nadat ze van een advocaat van Weinstein een door haarzelf geschreven brief moest voorlezen.

Slotpleidooien schetsen verschillend beeld van Weinstein

In het slotbetoog van de aanklagers noemde hoofdaanklager Joan Illuzzi Weinstein een "wreed verkrachter, die zijn status misbruikte om vrouwen te misbruiken". "Hij hield contact met zijn slachtoffers om er zeker van te zijn dat ze hem later niet als een verkrachter zouden zien. Nou, dat heeft hij verkeerd ingeschat."

De advocaat van Weinstein heeft in haar slotpleidooi de zaak rond de filmproducent vergeleken met de seksverslaving van golfer Tiger Woods. "Woods is een seksverslaafde. Je ziet hem niet in de rechtszaal", aldus Donna Rotunno. "Seksverslaafd zijn is iets ander dan een verkrachter zijn."

Wanneer volgt de uitspraak?

De jury is sinds 18 februari in beraad over het al dan niet schuldig zijn van de filmproducent. De zeven mannen en vijf vrouwen moeten tot een unanieme uitspraak komen. Het kan hierdoor lang duren voordat er een uitspraak komt.

Wat als de uitspraak niet unaniem is?

Lukt het ook na lang overleg niet om tot een unanieme uitspraak te komen, dan beschouwt de rechter de rechtszaak als mislukt (in het Engels een mistrial, red.). De hele rechtszaak moet dan worden overgedaan.

Welke straf riskeert Weinstein?

Als Weinstein schuldig wordt bevonden aan alle aanklachten, kan hij levenslang krijgen. Mocht hij deels onschuldig worden bevonden, dan geldt er geen minimumstraf.

Eindigt met de rechtszaak controverse rond Weinstein?

Tientallen vrouwen hebben Weinstein beschuldigd van seksueel wangedrag. In Los Angeles hebben openbaar aanklagers de filmproducent in januari aangeklaagd voor twee losstaande gevallen van verkrachting en aanranding in 2013. Het is niet bekend of en zo ja wanneer die zaak voor de rechter komt.

Weinstein zelf verwacht dat hij na een positief verloop van de New Yorkse rechtszaak zijn carrière in de filmindustrie kan voortzetten.