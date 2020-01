Het tweede deel van de documentaire over zanger R. Kelly: Surviving R. Kelly Part II: The Reckoning, heeft gezorgd voor 40 procent meer telefoontjes naar de Amerikaanse landelijke hulplijn voor slachtoffers van seksueel geweld. Dat maakt Variety bekend naar aanleiding van een verklaring van organisatie RAINN (Rape, Abuse & Incest National Network).

Persvoorlichter van RAINN, Erinn Robinson, zegt trots te zijn op de samenwerking met Lifetime voor dit project: "Het is geweldig om te weten dat de documentaire belangrijke en noodzakelijke gesprekken op gang heeft gebracht en we zijn buitengewoon trots op de slachtoffers die de moed hebben om zich uit te spreken". Het eerste deel van de documentaire leidde tot 35 procent meer telefoontjes naar de hulplijn.

In het eerste deel van de documentairereeks Surviving R. Kelly, beschuldigt een flink aantal vrouwen de 52-jarige Kelly van seksueel misbruik, machtsmisbruik en seks met minderjarigen. Ook veel andere mensen uit de omgeving van Kelly vertellen in de film over ontoelaatbaar gedrag van de muzikant. Kelly werd na het eerste deel opgepakt en moet komend jaar in vier verschillende zaken voor de rechter verschijnen.

Het proces tegen Kelly in Chicago zal in april van start gaan en zo'n drie weken in beslag nemen. De zanger wordt aangeklaagd voor verschillende misdrijven, waaronder het bezit van kinderporno, het verlokken van een minderjarige tot seksuele handelingen en het belemmeren van de rechtsgang