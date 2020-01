Harvey Weinstein is in Los Angeles aangeklaagd wegens de aanranding en verkrachting van twee vrouwen in 2013. Dit maakt de officier van justitie van Los Angeles, Jackie Lacey, maandag bekend via een verklaring op Twitter.

Weinstein wordt ervan beschuldigd dat hij op 18 februari 2013 in Beverly Hills de hotelkamer van een vrouw zou zijn binnengedrongen en haar vervolgens zou hebben verkracht. De avond daarna zou hij een andere vrouw hebben aangerand in een hotelkamer.

"We geloven dat bewijs zal aantonen dat de verdachte zijn macht en invloed heeft gebruikt om bij zijn slachtoffers in de buurt te komen en gewelddadige misdrijven tegen hen te plegen", aldus Lacey. Het is nog niet bekend wanneer Weinstein in de rechtbank wordt voorgeleid.

Op dit moment staat Weinstein voor de rechter in New York. In die strafzaak wordt hij beschuldigd van verkrachting van een vrouw in een hotel en gedwongen orale seks bij een productieassistente.

Buiten deze officiële aanklachten wordt hij door nog ruim tachtig andere vrouwen beticht van seksueel misbruik en seksuele intimidatie.