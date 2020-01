Harvey Weinstein, die komende maandag voor de rechter moet verschijnen omdat hij door ruim tachtig vrouwen wordt beticht van seksueel misbruik en seksuele intimidatie, verwacht dat hij na een positief verloop van de zaak zijn carrière in de filmindustrie kan voortzetten. De filmproducent zegt in een interview met CNN "graag iets goeds te willen doen".

Mocht Weinstein niet schuldig worden bevonden, dan wil hij ten eerste tijd besteden aan zijn kinderen en gezondheid, laat hij weten in een schriftelijk interview met de nieuwszender. Hij zou daarna graag weer films willen produceren.

"Het gaat wat werk kosten om weer terug te keren", zegt Weinstein. "Maar het is wel mijn bedoeling om iets goeds te doen en dat ik werelden kan creëren die anderen kunnen vermaken en troosten."

In de strafzaak die maandag dient, wordt hij beschuldigd van verkrachting van een vrouw in een hotel. Ook zou hij een productieassistente tegen haar zin in oraal hebben geprobeerd te bevredigen.

Weinstein tekende in het verleden voor tal van kaskrakers en Oscar-winnende films. In 2017 raakte zijn loopbaan in verval toen er verhalen naar buiten kwamen van ruim tachtig vrouwen die hem beschuldigden van seksueel misbruik en intimidatie. Het ging daarbij om actrices en vrouwelijke collega's.

'Media heeft voor misvattingen gezorgd'

Weinstein zorgde er volgens hen voor dat ze rollen of opdrachten niet kregen of zij werden anderszins tegengewerkt op het moment dat ze niet op zijn avances ingingen. Weinstein schakelde naar verluidt advocaten en privédetectives in om er voor te zorgen dat ze niet uit de school klapten.

Toen de geest eenmaal uit de fles was, werd Weinstein ongewild het gezicht van de #metoo-beweging. Die zorgde ervoor dat er een wereldwijde discussie op gang kwam. Steeds meer vrouwen vertelden over hun negatieve ervaringen met mannen die een machtspositie gebruikten om hen op die manier naar hun pijpen te laten dansen en/of seksueel te intimideren of te misbruiken.

Volgens Weinstein hebben de media onwaarheden over deze aanklachten verspreid. "De grootste misvattingen zijn ontstaan door de aannames die zijn gedaan door de media", zegt hij. "Dat is alles wat ik hier nu over kan zeggen."