Kaja Sokola, een voormalig tienermodel, heeft donderdag een nieuwe aanklacht ingediend tegen Harvey Weinstein. De Poolse beweert dat de omstreden filmproducent haar in 2002 heeft gedwongen tot seks, zo meldt de LA Times.

De aanklacht is ook gericht tegen de door Weinstein opgerichte filmstudio Miramax en The Walt Disney Company, de voormalige eigenaar van de studio. Sokola beweert dat Weinstein haar zeventien jaar geleden heeft uitgenodigd voor een lunch om te praten over een mogelijke acteercarrière.

De destijds zestienjarige werd toen meegenomen naar zijn appartement, waar hij haar op agressieve wijze zou hebben gedwongen tot seks. De producent zou ook zijn broek hebben uitgetrokken en Sokola hebben gedwongen om zijn penis aan te raken.

Eerder deze maand werd bekend dat Weinstein voor ruim 22 miljoen euro heeft geschikt met meer dan dertig actrices en ex-werknemers die de producent beschuldigen van seksuele intimidatie en verkrachting. Sokola, die al eerder een zaak tegen de producent indiende, zegt niet akkoord te willen gaan met een schikking.

"Dit is onvoldoende compensatie voor alle slachtoffers", meent het voormalige model. "Ik weet dat deze rechtszaak de pijn niet kan wegnemen waarmee ik al zeventien jaar leef. Maar ik hoop op zijn minst op een zekere mate van gerechtigheid, die de vele slachtoffers nog altijd niet hebben gekregen."

Woordvoerders van de aangeklaagde partijen hebben tot dusver nog niet gereageerd.

Weinstein trof eerder schikking met deel van zijn beschuldigers

Eerder deze week brachten 23 vrouwen, onder wie actrices Ashley Judd en Rosanna Arquette, een gezamenlijke verklaring uit waarin zij hun beschuldigingen aan het adres van Weinstein uiten.

Zij kwamen met hun verklaring nadat Weinstein in een vrijdag afgenomen interview met de New York Post stelde een schouderklopje te verdienen voor de manier waarop hij vrouwen professioneel zou hebben geholpen. Om dit te benadrukken, verwees de producer naar onder meer een miljoenencontract dat hij zou hebben geregeld voor Gwyneth Paltrow. Zij is een van de vrouwen die hem beschuldigt van seksueel misbruik.

In januari moet Weinstein zich in de rechtbank voor zijn gedrag verantwoorden, omdat twee vrouwen hem hebben aangeklaagd voor verkrachting en gedwongen orale seks. In het geval van een veroordeling loopt Weinstein het risico een levenslange gevangenisstraf te krijgen.

In totaal beschuldigen ruim zeventig vrouwen, onder wie meerdere actrices, Weinstein van seksueel overschrijdend gedrag.