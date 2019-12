23 vrouwen, onder wie de actrices Rosanna Arquette, Ashley Judd en Rose McGowan, hebben zondag een gezamenlijke verklaring uitgebracht. In reactie op een interview met de door de wegens seksueel misbruik in opspraak geraakte Harvey Weinstein, herhalen de vrouwen hun beschuldigingen aan het adres van de producent, meldt The Hollywood Reporter.

"Harvey Weinstein probeert opnieuw om de maatschappij om de tuin te leiden", aldus de vrouwen in de verklaring. "Hij zegt in een interview dat hij niet wil worden vergeten. Nou, dat zal ook niet gebeuren."

"Weinstein zal worden herinnerd als een seksueel roofdier en een misbruiker die geen spijt betoont, die alles heeft genomen en niets verdient. Hij zal worden herinnerd door de collectieve vastberadenheid van talloze vrouwen die opstonden en zeiden dat het genoeg is geweest. Wij weigeren om dit roofdier zijn geschiedenis van misbruik te laten herschrijven."

De reactie van de 23 beschuldigers van Weinstein komt nadat hij in een vrijdag afgenomen interview met de New York Post stelde een schouderklopje te verdienen voor de manier waarop hij vrouwen professioneel zou hebben geholpen. De producer refereert om dit te onderstrepen onder andere aan een miljoenencontract dat hij zou hebben geregeld voor Gwyneth Paltrow, een van de vrouwen die hem beschuldigt van seksueel misbruik. Weinstein stelt in het interview zich wat dit soort zaken betreft een vergeten man te voelen.

Weinstein trof eerder schikking met deel van zijn beschuldigers

Op 11 december werd bekend dat Weinstein een schikking ter waarde van ruim 22 miljoen euro heeft getroffen met meer dan dertig actrices en voormalig werknemers die de producent beschuldigen van seksuele intimidatie en verkrachting. In januari dient Weinstein zich nog steeds in de rechtbank te verantwoorden, omdat twee vrouwen hem hebben aangeklaagd voor verkrachting en gedwongen orale seks. In het geval van een veroordeling loopt Weinstein het risico een levenslange gevangenisstraf te krijgen.

In totaal beschuldigen ruim zeventig vrouwen, onder wie meerdere actrices, Weinstein van seksueel overschrijdend gedrag.