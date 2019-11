Jun Joon-young en Choi Jong-hoon, die gelden als twee bekende K-popartiesten, zijn door de rechter veroordeeld tot een jarenlange gevangenisstraf. Beide zangers zijn schuldig bevonden omdat zij gezamenlijk meerdere vrouwen hebben verkracht.

De rechter oordeelde volgens Rolling Stone vrijdag dat Joon-hoon vijf jaar gevangenisstraf krijgt en Jong-young is veroordeeld tot een straf van zes jaar, omdat hij ook vrouwen in het geheim heeft gefilmd en deze beelden online deelde.

"Ze pleegden seksuele misdaden tegen meerdere vrouwen", zo luidde het vonnis van de rechter. "Hierbij degradeerden zij vrouwen en gebruikten ze hen enkel voor hun eigen seksuele genot. De slachtoffers lijden hier enorm onder."

Beide artiesten zullen ook psychologische hulp krijgen, zo werd vrijdag duidelijk.

"Ik heb vrouwen gefilmd zonder dat zij dit wisten en hier toestemming voor gaven, en ik had hier destijds geen schuldgevoelens bij. Ik wil mijn verontschuldigingen aanbieden aan de vrouwen die in deze video's te zien zijn", liet Jong-young destijds in een verklaring weten.

Over de vermeende verkrachting zei hij dat hij zijn partners niet dwong om seks met hen te hebben, terwijl Choi verklaarde nooit seks met hen te hebben gehad. Uit online chats die de twee artiesten met elkaar hadden, bleek echter dat hij wel toegaf seks met hen te hebben gehad en werd ook duidelijk dat de twee dit samen deden en hierbij misbruik maakten van vrouwen die onder invloed waren van alcohol.

Ook twee andere Zuid-Koreanen die schuldig zijn bevonden aan de verkrachtingen zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf.