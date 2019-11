Een rechter in New York heeft het verzoek van Harvey Weinstein afgewezen om twee aanklachten niet mee te nemen in het proces tegen de voormalige filmproducent dat vanaf januari begint, meldt Reuters.

Weinstein vindt dat de vermeende verkrachtingen waarvoor hij wordt aangeklaagd te lang geleden zouden hebben plaatsgevonden om te dienen als verzwarende belasting. Daar was de rechter het niet mee eens. Die verwierp hiermee ook de beweringen van Weinstein dat de aanklachten nietig moesten worden verklaard omdat hij niet eerder op de hoogte was gesteld van de vermeende verkrachtingen.

Het besluit dat woensdag door de rechter is vrijgegeven, is een overwinning voor officieren van justitie die Weinstein hebben beschuldigd van vijf seksuele delicten, waaronder verkrachting. Advocaten van Weinstein weigerden commentaar te geven.

De 67-jarige filmproducent ontkent alle beschuldigingen van seksueel misbruik. Weinsteins advocaten proberen te voorkomen dat het proces een (groter) mediacircus wordt. Zij verzochten om de rechtszaak op een andere plek dan New York te laten plaatsvinden.

De rechtszaak tegen Weinstein is eerder uitgesteld. De zitting is verplaatst naar 6 januari.