Rose McGowan, de eerste die Harvey Weinstein heeft aangeklaagd wegens verkrachting en hiermee ook de #metoo-beweging in gang zette, zegt nu ook te zijn afgeperst door de filmproducent. De actrice heeft een aanklacht ingediend tegen Weinstein en zijn twee voormalige advocaten.

McGowan beweert volgens Variety dat Weinstein samenzwoer met zijn advocaten om haar beschuldiging de kop in te drukken en haar in diskrediet te brengen.

"Dit gaat over een duivelse en illegale poging van een van de machtigste Amerikaanse mannen om slachtoffers van seksueel geweld het zwijgen op te leggen", valt te lezen in de rechtbankpapieren.

De actrice zou in 2016 en eerder in 2017 hebben geprobeerd haar beschuldigingen aan het adres van Weinstein te uiten. Dat is volgens haar tegengehouden door "een web van advocaten en spionnen".

McGowan werkte destijds aan haar memoires, waarin ze voor het eerst schreef over haar ervaring met de filmproducent. Volgens haar aanklacht kon Weinstein door een literair agent een vroegtijdige versie van het boek inzien en deze vervolgens tegenhouden.

Weinsteins zaak wordt in januari vervolgd

McGowan, onder meer bekend van Scream en Charmed, beweert dat Weinstein haar in 1997 verkrachtte gedurende het Sundance Film Festival.

Weinstein wordt op basis van onder meer deze aanklacht vervolgd voor seksueel overschrijdend gedrag. Deze zaak is eerder uitgesteld en zal plaatsvinden in januari 2020.