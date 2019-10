Harvey Weinstein heeft Ronan Farrow intensief laten volgens door particuliere, beveiligingsbedrijven. Dat beweert de Amerikaanse journalist in zijn boek Catch and Kill.

De 31-jarige Farrow (zoon van Mia Farrow en Woody Allen) deed in opdracht van The New Yorker intensief onderzoek naar het vermeende seksueel misbruik van de voormalig filmproducent.

Farrows artikelen droegen er eind 2017 toe bij dat het grote publiek geïnformeerd werd over het vermeende seksueel grensoverschrijdende gedrag van Weinstein. The New Yorker kreeg dankzij de inzet van Farrow in 2018 de Pullitzer Prize for Public Service, een van de belangrijkste journalistieke onderscheidingen. Het tijdschrift moest de prijs delen met The New York Times.

In Farrows boek, dat maandag verscheen, beschrijft hij volgens Variety hoe hij door twee Russische mannen werd geschaduwd. Uiteindelijk raakte Farrow zelfs bevriend met een van de mannen, die volgens hem de opdracht hadden gekregen de journalist te intimideren en hem te beletten in zijn activiteiten. Daarnaast beweert Farrow dat hij ook door een particulier onderzoeksbureau uit Israël in de gaten werd gehouden. Ook die opdracht zou door Weinstein zijn gefinancierd.

Ook hulpje Bill Clinton in vizier van Farrow

Maar dat zouden volgens de journalist niet de enige partijen zijn geweest die, aangestuurd door Weinstein, mensen wilden schaduwen en lastigvallen omdat ze Weinsteins veelbesproken misstanden aankaarten. Ook het bedrijf van Jack Palladino zou zijn ingezet om dossiers op te bouwen van zowel journalisten die de claims toetsen, alsook personen die als slachtoffer de openbaarheid zoeken.

Palladino zou in het verleden ook Clinton hebben geholpen, toen de Amerikaanse ex-president door steeds meer vrouwen werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Rechtszaak tegen Weinstein uitgesteld

De rechtszaak tegen Weinstein is uitgesteld door de nieuwe aanklacht van actrice Annabella Sciorra. De zitting is verplaatst naar 6 januari. De aanklacht moet eerst verder onderzocht worden voordat het proces kan plaatsvinden. Volgens de aanklagers was de aanklacht nodig als basis voor de getuigenis van Sopranos-actrice Sciorra. Ze claimt dat de filmproducent haar in 1993 verkrachtte.

Het is de derde aanklacht in het strafdossier van Weinstein wegens seksueel overschrijdend gedrag. Ook actrice Rose McGowan klaagt Weinstein aan. Een eerdere aanklacht, van actrice Ashley Judd, is geseponeerd.

De filmproducent ontkent alle beschuldigingen van seksueel misbruik. Weinsteins advocaten proberen het proces uit de media-aandacht te halen met een verzoek om de rechtszaak op een andere plek dan New York te laten plaatsvinden.