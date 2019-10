James Franco is aangeklaagd door twee vrouwen die beweren dat de acteur zijn school in Los Angeles misbruikte om jonge actrices seksueel uit te buiten, meldt The New York Times vrijdag.

Het inmiddels opgeheven programma dat mede door Franco werd opgericht, zou volgens de aanklagers een "omgeving van intimidatie en seksuele uitbuiting" zijn geweest. Studentes zouden onder meer voor seksscènes auditievideo's hebben moeten maken, die later door Franco beoordeeld zouden worden.

Advocaat Michael Plonsker spreekt de beschuldigingen namens Franco tegen. Daarnaast laat hij weten een schadevergoeding te willen eisen.

Een van de aanklagers, Sarah Tither-Kaplan, beschuldigde Franco in 2018 al van seksueel wangedrag. Meerdere vrouwen deelden toen hun eigen verhalen. In gesprek met Stephen Colbert liet de 41-jarige acteur daarop weten dat hij zich niet herkende in het door hen geschetste beeld. Wel zei hij de vermeende slachtoffers niet het zwijgen op te willen leggen. "Als ik iets fout heb gedaan, zal ik het goedmaken als dat nodig is. Dat is hoe het werkt. Ik zou niet weten wat ik anders moest doen."

'Sfeer van machtsmisbruik en uitbuiting van vrouwen'

Volgens de in 2018 geuite aantijgingen zou Franco onder meer tijdens de opnames van een naaktscène in de film The Long Way Home hebben gedaan alsof hij zijn tegenspeelster oraal bevredigde. Tijdens acteerlessen van Franco zou een "sfeer van machtsmisbruik en uitbuiting van vrouwen" hebben gehangen.

Vrouwen die tijdens acteerlessen weigerden zichzelf in het bijzijn van Franco uit te kleden, zouden door hem zijn weggestuurd.