Placido Domingo heeft besloten ontslag te nemen bij de Los Angeles Opera, meldt The New York Times woensdag. De operazanger wordt door verschillende vrouwen in de operawereld beschuldigd van seksuele intimidatie.

"De recente beschuldingen aan mijn adres hebben een sfeer gecreeërd waarin ik niet zie hoe ik me nog in dit gezelschap, waar ik zo van hou, kan handhaven", laat Domingo in een verklaring weten.

Het nieuws komt nadat eind september bekend werd dat de operazanger zich terugtrok uit alle geplande voorstellingen van de Metropolitan Opera in New York na de beschuldigingen van seksueel misbruik.

De zaak kwam begin september aan het rollen toen Persbureau AP meldde dat meerdere vrouwen zeggen jarenlang onder druk te zijn gezet door de wereldberoemde tenor en operazanger.

De meeste geïnterviewde vrouwen stonden aan het begin van hun carrière toen zij door Domingo werden benaderd. Hij oefende druk op de slachtoffers uit om seksuele handelingen met hem te verrichten en zou hebben gedreigd hun carrières kapot te maken als ze nee zouden zeggen. Meerdere slachtoffers zeggen geen rollen meer te hebben gekregen nadat ze weigerden.

Domingo ontkent alle aantijgingen

De Spanjaard ontkende de aantijgingen daarop in een verklaring. Hij stelde dat al zijn seksuele contacten met wederzijdse instemming waren, hoewel hij toevoegde dat gedrag van mannen op dit gebied tegenwoordig anders wordt bekeken.

"Het is nooit mijn intentie geweest om vrouwen zich ongemakkelijk te laten voelen, maar het spijt me als ik dat wel gedaan heb. Het is heel pijnlijk om te horen."

De Los Angeles Opera liet daarna weten de aantijgingen te gaan onderzoeken. Het symfonieorkest Philadelphia Orchestra was het eerste bedrijf dat besloot niet meer met Domingo te werken. De operazanger zou op 18 september optreden tijdens een concert, maar die uitnodiging werd ingetrokken.