Vittorio Grigolo, die deel uitmaakt van het operagezelschap The Royal Opera, is geschorst omdat hij een vrouwelijke collega zou hebben betast op het podium. Het voorval vond afgelopen woensdag tijdens een optreden in Japan en voor het oog van het publiek plaats.

Grigolo had de hoofdrol in de voorstelling en is per direct vervangen door een collega, zo schrijft onder meer The Sun. Volgens een toeschouwer werd de Italiaan direct na het voorval door collega's gevraagd met zijn gedrag te stoppen en raakte de zanger daarna met hen verwikkeld in een discussie.

Een woordvoerder van Royal Opera House bevestigt dat er momenteel een onderzoek naar Grigolo loopt en dat hij per direct geschorst is naar aanleiding van zijn gedrag. Verdere toelichting kan momenteel niet worden gegeven.

De 42-jarige zanger gaf in 2015 een interview aan Vanity Fair, waarin hij zichzelf gekscherend als een seksverslaafde omschreef.

Grigolo staat ook bekend onder de bijnaam 'Il Pavarottino', omdat hij op dertienjarige leeftijd optrad met Luciano Pavarotti. De zanger bracht tot dusver zeven albums uit en werd met West Side Story genomineerd voor een Grammy Award.