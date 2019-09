Na een voorval waarbij een voor haar onbekende man haar seksueel beledigde en mishandelde, werd Abbey Hoes door de politie afgeraden om aangifte te doen. Dat zegt ze woensdag in een interview met Grazia.

De 25-jarige Gouden Kalf-winnares vertelt over verschillende momenten van seksuele intimidatie, en noemt de gebeurtenis van drie jaar geleden als heftigste ervaring. "Ik liep naar mijn werk en er hing een man uit het raam van zijn auto die riep: 'Hey hoertje, ik wil je beffen', en meer van dat soort gore praat. Ik stak mijn middelvinger op, waarna hij de auto neerzette, naar me toe liep en me met zijn vuist in mijn gezicht sloeg."

"Ik riep: 'What the fuck doe je?' Hij wilde me nog een keer slaan en toen heb ik het op een rennen gezet, mijn vader gebeld en het kenteken doorgegeven. Daarna heb ik op mijn werk de politie gebeld. Zij raadden me af om aangifte te doen. De man was bij hen bekend, maar er was geen bewijs, omdat het op een stil weggetje gebeurde waar niemand anders was."

Hoes realiseert zich dat de samenleving nog niet goed genoeg is ingesteld op dit soort voorvallen. "De politie kan er niet zo veel mee; ze hebben regels die ze moeten naleven en binnen die regels is volgens mij nog geen goed systeem voor dit soort dingen."

'Wil mensen bewust maken'

"Ik wil mensen bewust maken van het feit dat er nog steeds geweld is tegen vrouwen", vertelt de actrice. "Niet alleen in het buitenland, maar ook in Nederland. Er wordt soms nogal laconiek gedaan over iets als aanranding. Dat is nog zo'n grijs gebied."

De actrice legt verder uit: "Wanneer is iets aanranding? Wanneer voel je je aangetast in je rechten of wanneer voel je je seksueel ongemakkelijk bij wat iemand doet? Dat kan ook in woorden of aanrakingen zitten die niet meteen met verkrachting te maken hebben, maar wel gevaarlijk kunnen voelen. Daar wordt soms nog te makkelijk over gedacht."