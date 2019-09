Najila Trindade Mendes de Souza, die in juni beweerde dat ze was verkracht door voetballer Neymar, wordt nu zelf aangeklaagd door Braziliaanse autoriteiten. Dat meldt TMZ woensdag.

Trindade Mendes de Souza wordt officieel aangeklaagd voor een valse aangifte, laster en afpersing. Haar beschuldiging van Neymar zou een poging om een geldbedrag van de voetballer te krijgen geweest zijn.

De 26-jarige Trindade Mendes de Souza gaf in juni een interview aan de Braziliaanse televisiezender SBT, waarin ze vertelde dat ze was mishandeld en verkracht door Neymar. Ze gaf toe dat ze vrijwillig had afgesproken om op zijn kosten voor seks naar Parijs te komen. Ter plekke zou de voetballer haar op haar achterwerk hebben geslagen en zijn doorgegaan met seks terwijl zij had aangegeven dit niet meer te willen.

Later zou er een tweede ontmoeting in een hotel zijn geweest, waarbij Trindade Mendes de Souza haar telefoon tegen de muur zette om te kunnen filmen wat er gebeurde. Het Spaanse Mundo Deportivo publiceerde de beelden, waarop te zien is dat de vrouw en Neymar intiem zijn in de hotelkamer en daarna ruzie krijgen.

Neymar, die voor Paris Saint-Germain speelt en met een transfersom van 222 miljoen euro de duurste voetballer ter wereld is, ontkende de aantijgingen. Hij publiceerde WhatsApp-gesprekken met de vrouw die aan moesten tonen dat de seks op vrijwillige basis was. In augustus werd de zaak vanwege gebrek aan bewijs geseponeerd door de Braziliaanse rechter.