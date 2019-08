Annabella Sciorra, bekend uit de serie The Sopranos, heeft een aanklacht ingediend tegen de van seksueel misbruik beschuldigde filmproducent Harvey Weinstein. Eerder deed de 59-jarige actrice al haar verhaal, maar volgens FoxNews heeft ze nu officieel een aanklacht ingediend.

Sciorra, die in meer dan dertig films speelde, zou voor het eerst door Weinstein zijn aangerand in de jaren negentig. Dat gebeurde eerst in haar eigen huis en daarna nog enkele keren, zo vertelde ze destijds aan The New Yorker.

Ze was naar eigen zeggen zo bang geworden voor Weinstein dat ze drie jaar lang geen acteerwerk heeft gedaan. Sciorra vertelde nog iedere nacht te slapen met een honkbalknuppel naast haar bed.

Fox News-verslaggever Marta Dhanis zegt dat het vermeende misbruik zich langer dan 25 jaar geleden heeft afgespeeld, wat als gevolg heeft dat Weinstein niet schuldig kan worden bevonden op basis van Sciorra's aantijgingen. Wel kan zij dienen als getuige in het proces dat loopt tegen de gevallen filmproducent.

Dit proces zal op 9 september van start gaan. De getuigenissen van de vermeende slachtoffers zullen niet openbaar worden gemaakt, zo werd eerder bekend.

De zaak in New York draait om twee vrouwen, van wie er één seksueel misbruikt zou zijn in 2006. De ander zou in 2013 zijn verkracht. Eerder werd bekend dat zangeres Lucia Evans, die beweerde dat zij door Weinstein werd gedwongen tot orale seks, haar aanklacht heeft laten vallen.

Weinstein kan 5 tot 25 jaar celstraf krijgen

De aanklagers verwachten dat hun deel van het proces drie weken in beslag zal nemen. Advocaat Jose Baez stelt dat hij één week nodig heeft voor zijn verdediging. Na die periode beslist een jury of Weinstein schuldig wordt bevonden en wat zijn straf wordt.

De gevallen filmbaas kan 5 tot 25 jaar celstraf krijgen. Het juryberaad zal naar verwachting zo'n twee weken in beslag nemen.

De filmproducent is sinds eind 2017 door ruim negentig vrouwen beschuldigd van machtsmisbruik en seksueel wangedrag. Weinstein staat officieel terecht voor vijf beschuldigingen van seksueel misbruik bij twee verschillende vrouwen, variërend van aanranding tot verkrachting.