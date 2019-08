De wereldberoemde Spaanse operazanger Plácido Domingo (78) wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie. Dit melden Amerikaanse media op gezag van persbureau AP, dat een groot onderzoek deed naar de beschuldigingen.

Meerdere vrouwen zeggen tegen AP dat zij jarenlang onder druk zijn gezet door de wereldberoemde tenor en operazanger. De meeste geïnterviewde vrouwen stonden aan het begin van hun carrière in het vak toen zij door Domingo werden benaderd.

Zij zouden geen nee hebben durven zeggen en daarom hebben ingestemd met seks. Domingo zou het dreigement hebben geuit dat hij hun carrières kapot zou maken als ze nee zouden zeggen.

AP heeft ook vrouwen gesproken die bevestigen dat zij niet meer aan het werk kwamen nadat zij de avances van de zanger hadden afgeslagen.

'De hele operawereld wist het, maar greep niet in'

Uit de getuigenissen blijkt dat veel mensen in de operawereld al jarenlang wisten van deze gang van zaken, maar niemand durfde in te grijpen. "Vrouwen in zijn omgeving kregen het advies om nooit alleen met hem te zijn, zelfs niet in een lift, en om zeker geen alcohol met hem te gaan drinken."

Domingo zou de vrouwen in kleedkamers, hotelkamers en tijdens lunchbesprekingen hebben gezoend of zijn handen in hun rok hebben gestopt.

Domingo ontkent aantijgingen, 'maar tijden waren anders'

Acht zangeressen en één danser uiten tegenover AP harde beschuldigingen. Zes andere vrouwen zeggen dat Domingo lang bleef aandringen en nieuwe voorstellen deed nadat zij hem hadden afgewezen. De verhalen worden bevestigd door meer dan dertig andere betrokkenen uit de operawereld die het persbureau heeft gesproken.

Domingo ontkent alle aantijgingen. Hij stelt dat alles wat hij met de vrouwen deed, met wederzijdse instemming gebeurde. Wel erkent de zanger dat er tegenwoordig anders naar bepaald gedrag wordt gekeken dan in het verleden. "Het is nooit mijn intentie geweest om vrouwen zich ongemakkelijk te laten voelen", stelt hij. "Maar het spijt me als ik dat wel gedaan heb. Het is heel pijnlijk om te horen."

Domingo treedt al zestig jaar op en won talloze prijzen

Domingo werd wereldberoemd als onderdeel van de formatie De Drie Tenoren, die hij vormde met Luciano Pavarotti en José Carreras. Hij treedt sinds eind jaren vijftig op over de hele wereld en won tientallen grote prijzen. Hij had naast zijn klassieke repertoire onder meer een grote hit met het nummer Perhaps Love, samen met zanger John Denver.

De seksuele intimidatie zou zich gedurende dertig jaar hebben afgespeeld. In die tijd was Domingo niet alleen tenor, maar ook dirigent en artistiek leider van de Los Angeles Opera. Voor zijn werk heeft hij verscheidene Grammy's gekregen.