Voormalig Victoria's Secret-Angel Doutzen Kroes, Christy Turlington Burns, Milla Jovovich en nog zo'n honderd andere modellen hebben een aan Victoria's Secret-CEO John Mehas gestuurde brief ondertekend. In de petitie dringen zij er bij het lingeriemerk op aan dat het juridisch laat vastleggen dat het zijn modellen bijstaat wanneer zij te maken krijgen met seksueel wangedrag.

De petitie volgt nadat meerdere Victoria's Secret-fotografen, onder wie Timur Emek, Marcus Hyde en Dabid Bellemere, door meisjes van seksueel wangedrag zijn beschuldigd. De van seksueel misbruik beschuldigde fotografen zouden bijvoorbeeld via sociale media jonge vrouwen om naaktfoto's gevraagd hebben, omdat ze wilden weten "hoe hun lichaam eruitziet".

Deze aantijgingen werden ondersteund door screenshots van chatgesprekken die zijn gehouden. De fotografen ontkennen deze aantijgingen tot op heden.

"Het is diep verontrustend dat deze mannen hun werk voor Victoria's Secret hebben misbruikt om te proberen kwetsbare jonge vrouwen te verleiden en misbruiken", zo valt te lezen in de petitie die door non-profitorganisatie Model Alliance geïnitieerd en door Business of Fashion gedeeld is. De modellen vinden dat het lingeriemerk, dat de fotografen inmiddels heeft ontslagen, een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de situatie.

Ook de Time's Up-beweging, die zich inzet voor #metoo-slachtoffers, ondertekende de petitie. De ondertekenaars willen dat Victoria's Secret zich aansluit bij Respect-programma dat in 2018 in het leven is geroepen als een plek waar modellen misstanden op de werkvloer of in de industrie kunnen melden.

Victoria's Secret kwam eerder deze week in het nieuws omdat het hoofd van de marketingafdeling, Edward Razek, opstapte. De 71-jarige Razek zei vorig jaar dat hij tegen het aannemen van transgendermodellen was "omdat de show een fantasiewereld moet voorstellen".