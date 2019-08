De county (provincie) Hennepin County in de Amerikaanse staat Minnesota heeft R. Kelly aangeklaagd omdat hij betaald seksueel contact zou hebben gehad met een minderjarige fan.

Volgens journalisten die maandag aanwezig waren op de persconferentie waar dit bekend werd gemaakt, stamt het voorval uit 2001. R. Kelly wordt aangeklaagd op grond van twee delicten: een minderjarige betalen in ruil voor seks en het inhuren van een persoon om daar seksueel contact mee te hebben.

Het meisje, dat destijds minderjarig was en om een handtekening van de zanger vroeg, zou 200 dollar zijn betaald om zich te ontkleden en daarna seksueel contact te hebben met Kelly in het hotel waar hij destijds verbleef. Ook Kelly zou zich hebben ontkleed.

Volgens aanklager Mike Freeman is er geen geslachtsgemeenschap geweest, maar hebben de twee wel "gedanst en seksueel contact gehad". Hij zegt dat het moeilijk wordt om R. Kelly te vervolgen, aangezien het gaat om een voorval dat zich bijna twintig jaar geleden afspeelde.

Advocaat: 'Aanklacht is absurd'

Het incident werd gemeld via een tiplijn in Chicago, een van de andere staten waar de R&B-artiest wordt verdacht van het plegen van zedendelicten. Vervolgens heeft er een gesprek plaatsgevonden met het meisje en haar broer.

Volgens Freeman was het meisje destijds "inderdaad jonger dan achttien, maar minstens zestien jaar oud".

Steve Greenberg, de advocaat van de zanger, noemt de aanklacht "absurd".

Zanger vervolgd wegens bezit kinderporno en misbruik minderjarigen

De 52-jarige zanger wordt in New York en Chicago vervolgd vanwege het bezit van kinderporno, het verlokken van een minderjarige tot seksuele handelingen en het belemmeren van de rechtsgang en hij is in meerdere zaken aangeklaagd voor seksueel misbruik van minderjarigen.

Hij heeft vrijdagmiddag voor de rechter in New York verklaard dat hij onschuldig is aan onder meer het verlokken van een minderjarige tot seksuele handelingen.

De zanger mag in afwachting van zijn proces niet op borgtocht worden vrijgelaten. De aanklagers betoogden dat hij mogelijk zou vluchten als hij wel werd vrijgelaten.