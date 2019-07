De verzekeringsmaatschappij van de voor seksueel misbruik veroordeelde Bill Cosby (82) heeft een schikking getroffen met Janice Dickinson. Dit tot onvrede van de voormalig komiek, die de zaak zou willen blijven aanvechten, meldt TMZ donderdag.

De schikking betreft de lasterzaak die het voormalige topmodel tegen Cosby's advocaat heeft aangespannen.

Dickinson beschuldigde Cosby van verkrachting, maar zijn advocaat beweerde dat haar aantijgingen waren verzonnen. Dickinson stelde op haar beurt dat hij dit in opdracht van de voormalige acteur en komiek had gezegd en spande de zaak aan.

De verzekeringsmaatschappij van Cosby besloot vervolgens een schikking te treffen, maar de komiek is het volgens zijn woordvoerder hier niet mee eens. Cosby wil de zaak blijven aanvechten. Het team rond de komiek stelt dat de uitspraken over Dickinson "niet als lasterlijk worden gezien" wanneer de zaak voor de rechter komt.

Dickinson deelde verklaring over verkrachting

In de getuigenis die Dickinson (64) vorig jaar april in de rechtbank deelde, vertelde ze dat ze in 1982 door Cosby naar Lake Tahoe werd gehaald, waar de voormalige komiek een hotelkamer huurde. Het voormalige topmodel liet zich ontvallen dat ze last had van menstruatiekrampen, waarop Cosby zei dat hij daar wel een pil voor had.

Nadat ze de pil had ingenomen, had Dickinson een licht gevoel in haar hoofd. Cosby klom daarna boven op haar. "Hij rook naar sigaren, espresso en lichaamsgeur", aldus Dickinson. "Ik viel flauw nadat hij bij me binnendrong. Het was afschuwelijk."

Cosby mogelijk tot tien jaar in cel

Cosby werd eind september 2018 veroordeeld tot een celstraf van drie tot tien jaar wegens het seksueel misbruiken van Andrea Constand.

De voormalige komiek, die dankzij zijn rol in de sitcom The Cosby Show jarenlang werd gezien als 'Amerika's Vader', is door tientallen vrouwen beticht van seksuele intimidatie, drogeren en seksueel misbruik. Veel zaken zijn echter verjaard.