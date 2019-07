Ryan Adams, die in februari van dit jaar door meerdere vrouwen is beschuldigd van seksueel machtsmisbruik, heeft sinds lange tijd weer iets geplaatst op zijn sociale media. De Amerikaanse muzikant schrijft in een bericht dat hij "veel te zeggen heeft" en dat binnenkort ook gaat doen.

"Want de waarheid is belangrijk", benadrukt de 44-jarige Adams in een bericht dat hij zaterdag deelt op Twitter en Instagram. "Ik weet wie ik ben en wat ik ben, het is tijd dat mensen dat ook weten."

In zijn bericht schrijft de zanger over de kracht van muziek en lijkt hij erop te hinten dat hij binnenkort met nieuwe muziek komt. Ook dankt hij zijn fans die hem de afgelopen maanden hebben gesteund. "Dank voor jullie support en dat jullie mij de tijd hebben gegeven waarin ik kon nadenken hoe ik de wereld wat beter kan maken."

Op Instagram deelt Adams tevens een fragment van een nieuw nummer met de titel I'm Sorry and I Love You. Het liedje is afkomstig van zijn nieuwe album Big Colors, waarvan de release in april voor onbepaalde tijd werd uitgesteld nadat de aantijgingen rond de zanger aan het licht kwamen.

Adams zou vrouwen hebben gemanipuleerd

In februari publiceerde The New York Times een artikel waarin zeven vrouwen en andere ingewijden aan het woord kwamen. Zij stelden dat zij een patroon van manipulatief gedrag opmerkten bij de muzikant, die zeven Grammy-nominaties op zijn naam heeft staan.

De veelal jonge vrouwen stonden aan het begin van hun muzikale carrière toen Adams hen mogelijkheden aanbood voor een succesvolle start van hun loopbaan. Adams probeerde de zangeressen later te verleiden tot seks. Wanneer zij weigerden, zou hij wraakzuchtig hebben gereageerd en zijn gestopt met het ondersteunen van de talenten.

Zijn ex-vrouw, zangeres en actrice Mandy Moore, is een van de vrouwen die Adams beschuldigt. Zij en de anderen stellen dat de muzikant hen uitbuitte en misbruik maakte van hun ambities. "Met muziek had hij de macht", zegt Moore.