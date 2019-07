De man die beweert dat hij drie jaar geleden door Kevin Spacey in een bar in het Amerikaanse Nantucket onzedelijk is betast, heeft zich tijdens een zitting in de zaak die maandag plaatsvond beroepen op zijn zwijgrecht. Hij moest voorkomen omdat hij zijn telefoon, waarop bewijs zou staan die de onschuld van de acteur zou aantonen, naar eigen zeggen is kwijtgeraakt.

Omdat de man weigerde vragen te beantwoorden, heeft de rechter zijn vorige getuigenverklaring uit het rechtbankverslag moeten halen. De advocaten van Spacey verzoeken volgens TMZ de rechtbank van Nantucket om de zaak te seponeren, nu de man geen vragen wil beantwoorden.

De rechter heeft gezegd dat er tijd zal worden genomen om te onderzoeken hoe de zaak verder wordt voortgezet, maar hij zou verteld hebben dat de kans groot is dat de zaak geseponeerd wordt.

Het team van Spacey wenst daarbij dat de rechter ook de zaak die is gestart door de moeder van het vermeend slachtoffer, Heather Unruh, seponeert. Zij zou los van haar zoon worden ondervraagd, maar zou zijn getuigenis via een televisie hebben gevolgd, wat niet de bedoeling is volgens het advocatenteam van de acteur.

Acteur ontkent aantijgingen

Spacey zou de man, die ten tijde van het incident achttien jaar was, destijds minutenlang onzedelijk hebben betast en zijn gulp hebben opengeritst nadat het vermeende slachtoffer om een foto en handtekening vroeg. De 59-jarige House of Cards-acteur stelt dat hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan wat in aantijgingen wordt beweerd.

De aanklager zou op zijn telefoon tekstberichten hebben die volgens Spacey's advocaten de onschuld van de acteur zouden aantonen. Hij zou deze telefoon naar eigen zeggen zijn kwijtgeraakt.

Spacey's juridische team eiste dat de telefoon als bewijsstuk werd ingebracht, omdat vermoed wordt dat de man tekstberichten van de Oscarwinnaar zou hebben verwijderd die zouden aantonen dat de acteur geen blaam treft.

Als de telefoon niet zou worden teruggevonden, dienden de aanklager, zijn moeder en de advocaat in de rechtbank te verklaren hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Afgelopen weekend werd bekend dat Spacey aan een verhoor is onderworpen door Scotland Yard in Amerika, waar hij werd geconfronteerd met in totaal zes aanklachten van seksueel misbruik. De acteur zou zich vrijwillig bij de Britse agenten op een plek in de Verenigde Staten hebben gemeld. Er worden verder geen details over de gesprekken prijsgegeven.