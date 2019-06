De man die zegt dat Kevin Spacey hem in 2016 heeft aangerand in een bar, is een civiele rechtszaak begonnen. Het vermeende slachtoffer dat destijds achttien jaar oud was, zegt "blijvende emotionele schade" te hebben opgelopen, meldt TMZ.

Het vermeende slachtoffer spreekt van "ernstige en permanente angst en emotionele schade".

Het incident zou hebben plaatsgevonden in een bar in het Amerikaanse Nantucket. De man beweert dat Spacey hem bleef lastigvallen en probeerde dronken te voeren om vervolgens zijn geslachtsdeel te betasten. Het vermeende slachtoffer zou tegen een vrouw in de bar hebben gezegd bang te zijn dat Spacey hem zou proberen te verkrachten. Hij besloot vervolgens te vluchten via de achterdeur.

De beschuldigingen kwamen eerder aan het licht toen de moeder van het vermeende slachtoffer, een voormalige nieuwslezeres van Boston TV, erover vertelde. Spacey ontkent de aantijgingen.

De acteur wordt aangeklaagd door meerdere mannen. Zo stelt een masseur slachtoffer te zijn van seksuele intimidatie. Zo zou Spacey de masseur in 2016 tijdens een massage hebben gedwongen zijn geslachtsdeel aan te raken.