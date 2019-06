De Amerikaanse scenarioschrijver en producent Max Landis wordt beschuldigd van seksueel misbruik en emotionele mishandeling. Acht vrouwen doen hun verhaal in The Daily Beast.

Volgens de vrouwen is de 33-jarige Landis, die het scenario schreef voor films als Chronicle en American Ultra, manipulatief en gemeen. Hij zou gewelddadig zijn en een aantal van de vrouwen verkracht hebben toen hij een relatie met ze had.

Een paar vrouwen, onder wie Ani Baker en Whitney Moore, schreven op sociale media over hun ervaringen met Landis. "Ik dacht dat het geen zin had om publiekelijk te vertellen wat voor vreselijke dingen Max Landis me had aangedaan, omdat hij zei dat hij aan zichzelf werkte. Maar dat was een leugen", schrijft Moore onder meer.

Baker stelt dat ze Landis eens speels op zijn billen tikte nadat ze seks hadden gehad. Daarna zou hij zijn handen om haar nek hebben gevouwen en haar met de dood hebben bedreigd. Een vrouw omschrijft Landis als een sekteleider. Hij zou zijn eigen vriendenclub gebruiken om nieuwe vrouwen te leren kennen, waarna hij ze stelselmatig zou beledigen, intimideren en, in sommige gevallen, misbruiken.

Landis al eerder beschuldigd van misbruik

Het is niet voor het eerst dat Landis wordt beschuldigd van misbruik. Toen in 2017 de door hem geschreven film Bright verscheen, waarin Will Smith de hoofdrol speelt, gingen ook al verhalen rond.

Landis is de zoon van John Landis, de regisseur van beroemde films als The Blues Brothers en Coming to America en de muziekvideo's van Michael Jacksons nummers Thriller en Black or White.