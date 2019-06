Regisseur Bryan Singer heeft een schikking getroffen in de zaak rond Cesar Sanchez-Guzman, die Singer beschuldigt van seksueel misbruik.

De schikking houdt in dat Singer 150.000 dollar (ruim 132.000 euro) moet betalen, schrijft Los Angeles Times.

De advocaat van Singer bevestigde woensdag dat de zaak was opgelost, maar herhaalde ook het standpunt van de regisseur. De regisseur stelt dat hij Sanchez-Guzman niet kent en hem nooit heeft misbruikt.

Sanchez-Guzman vroeg in 2014 faillissement aan, en in die zaak werden later ook de beschuldigingen tegen Singer meegenomen.

"De beslissing om deze zaak te schikken is ingegeven door zakelijke redenen", aldus de advocaat van Singer. De proceskosten zouden volgens hem hoger zijn dan het bedrag waar de curator om vroeg. Met de 150.000 dollar kan Sanchez-Guzman onder meer zijn schuldeisers betalen.

Sanchez-Guzman was minderjarig ten tijde van vermeend misbruik

Sanchez-Guzman diende eind 2017 een aanklacht in tegen de 53-jarige Singer, waarin hij beweerde dat de regisseur hem in 2003 had misbruikt tijdens een feestje op een jacht in Seattle. Hij was destijds minderjarig.

De aanklacht werd ingediend kort nadat Singer was ontslagen als regisseur van Bohemian Rhapsody. Het ontslag was naar verluidt het gevolg van een ruzie tussen Singer en de hoofdrolspeler van de film, Rami Malek.

Singer gaf een andere lezing. Hij beweerde dat hij de set een paar dagen had verlaten vanwege een ernstig zieke ouder en vervolgens werd ontslagen.

Begin dit jaar schreef The Atlantic een artikel over de X-Men-regisseur waarin vier nieuwe mannen beweerden door Singer te zijn misbruikt. In sommige van die gevallen zouden de mannen in kwestie minderjarig zijn geweest. Ook deze beschuldigingen worden door de regisseur ontkend.