Het onderzoek naar de zeventigjarige Gérard Depardieu, die in augustus 2018 werd beschuldigd van aanranding en verkrachting, wordt niet voortgezet.

Op basis van het al verrichte onderzoek ziet justitie onvoldoende grond om het onderzoek voort te zetten, werd volgens BFMTV dinsdag duidelijk in de rechtszaal.

Depardieu, bekend van films als The Man in the Iron Mask en Cyrano de Bergerac, zou een actrice en danseres "van in de twintig" tweemaal misbruikt hebben in zijn woning in Parijs. Dit zou op 7 en 13 augustus zijn gebeurd.

De vrouw had Depardieu opgezocht, omdat hij had beloofd haar te helpen met haar carrière.