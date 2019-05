De getuigenissen van vermeende slachtoffers van de gevallen filmproducent Harvey Weinstein zullen niet openbaar gemaakt worden, heeft de rechtbank van New York besloten, schrijft Variety donderdag.

Op 26 april hield rechter James Burke een hoorzitting om te bepalen of de getuigenissen, die geen deel uitmaken van de strafbare feiten waar Weinstein voor is aangeklaagd, wel in de rechtszaak tegen hem mogen worden aangevoerd.

Vijftien mediaorganisaties, waaronder The New York Times en Associated Press, wilden dat de verklaringen openbaar werden gemaakt, omdat veel van dit soort getuigenissen al in de media waren verschenen.

Maar dit argument werd door leden van rechtbank afgewezen. Volgens hen zou het openbaar maken van de verklaringen opruiende en nadelige gevolgen voor de jury en de rechtszaak kunnen hebben. Daarnaast zouden enkele beschuldigingen nooit officieel als aangiften zijn behandeld.

Weinstein zou decennialang achter de schermen ongepast en intimiderend gedrag hebben vertoond. Verschillende actrices claimen dat ze door de filmproducent tot seks waren gedwongen. De tientallen beschuldigingen tegen Weinstein gaven veel bekendheid aan de #metoo-beweging.

Weinstein staat op dit moment terecht voor vijf verschillende aanklachten. Als hij schuldig wordt bevonden, zou hij de rest van zijn leven in de gevangenis kunnen zitten. De rechtszaak tegen Weinstein zou begin juni weer opgepakt worden, maar rechter Burke heeft uitstel tot 9 september goedgekeurd.