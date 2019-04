Geoffrey Rush heeft de rechtszaak die hij tegen The Daily Telegraph aanspande gewonnen. In een artikel uit de Australische krant stond dat de 67-jarige acteur ongepast gedrag vertoonde tijdens een voorstelling van een toneelstuk.

De rechter oordeelde donderdag dat de krant niet de waarheid heeft gemeld en dat het betreffende artikel "een wreed, onverantwoordelijk stuk sensatiejournalistiek" is, schrijft The Guardian.

Rush krijgt een schadevergoeding van 850.000 Australische dollar (ruim 539.000 euro). Mogelijk krijgt hij nog meer geld ter compensatie van het inkomstenverlies dat hij heeft geleden als gevolg van deze zaak. De rechter zal de hoogte van dit bedrag in mei bepalen.

The Daily Telegraph publiceerde in 2017 een artikel waarin werd gemeld dat de The King's Speech-acteur ongepast gedrag heeft vertoond. De advocaat van de krant liet later weten dat Rush een tegenspeelster in het stuk King Lear op vijf achtereenvolgende dagen op het podium zou hebben aangeraakt tijdens een voorstelling.

Acteur zegt dat artikel 'onherstelbare schade' heeft veroorzaakt

"The Daily Telegraph heeft valse, lasterlijke en vernederende claims op zijn voorpagina geplaatst", zei Rush eerder. "Dit heeft onherstelbare schade aan mijn reputatie veroorzaakt en is extreem pijnlijk geweest voor mijn vrouw, mijn dochter en zoon, mijn familie en mijn collega's in de film-, televisie- en theaterindustrie", aldus de acteur.

Eind 2018 vertelde Orange Is the New Black-actrice Yael Stone dat Geoffrey Rush ongepast gedrag zou hebben vertoond achter de schermen van de toneelproductie The Diary Of A Madman, waarin beide Australische acteurs speelden in 2010 en 2011.