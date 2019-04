De van misbruik beschuldigde Kevin Spacey, die eind december een video deelde waarin hij in de huid van zijn befaamde personage Frank Underwood kroop, ontkent dat de veelbesproken beelden waren bedoeld als dreigement. Een vermeend slachtoffer beweerde eerder dat de acteur de boodschap in de video aan hem en de andere vermeende slachtoffers had gericht.

Volgens de man, die anoniem wil blijven, is het filmpje "een directe bedreiging" van Spaceys kant, gericht aan hem en de andere vermeende slachtoffers. De acteur zou de beelden hebben opgenomen om zichzelf neer te zetten als een "sociopathische vijand die bedriegt, liegt en moordt".

Uit rechtbankdocumenten, die in handen zijn gevallen van The Blast, blijkt dat Spacey ontkent dat de video met dit doel is gemaakt. De acteur noemt de bewering "vreemd en opruiend".

"De eiser haalt fictie en feiten door elkaar", zo stelt hij. "Niets in deze video gaat over de eiser in kwestie, zijn beschuldigingen of deze zaak."

De man, een masseur, beweerde eerder dat de gevallen acteur hem in 2016 onder meer dwong tot het aanraken van zijn geslachtsdelen. Het voorval zou hebben plaatsgevonden in een huis in Malibu, een voorstad van Los Angeles.

Spacey sprak kijker in video direct aan

In het betreffende filmpje is Spacey te zien in de rol die hij speelde in de Netflix-serie House of Cards. Nadat de aantijgingen over het vermeende misbruik naar buiten kwamen, werd hij door Netflix ontslagen en uit de serie geschreven.

Ruim een jaar na dit ontslag plaatste Spacey de video, waarin hij als Underwood de kijker aanspreekt, wat hij in de serie ook regelmatig deed.

"Ze hebben geprobeerd ons te scheiden", zo zei hij hij in de videoboodschap. "Maar wat wij hebben is te sterk, te machtig. Ik vertelde je mijn diepste, duisterste geheimen. En jij vertrouwde mij, ook al wist je dat je het niet moest doen."

Spacey beklemtoonde "nog niet klaar" te zijn, terwijl hij in de camera keek. "Wat iedereen ook zegt. En ik weet dat je mij terug wilt."

Acteur momenteel verwikkeld in andere zaak

Spacey (59) is door meerdere mannen beschuldigd van seksuele intimidatie en misbruik. De beschuldigingen aan het adres van de gevierde acteur kwamen aan het rollen toen Anthony Rapp onthulde dat hij als veertienjarige op een feestje werd belaagd door de destijds 26-jarige Spacey.

Momenteel loopt er een rechtszaak tegen Spacey wegens een vermeend incident in 2016, waarbij hij in een bar een achttienjarige man zou hebben aangerand.

Er is verdeeldheid over de aantijgingen. Het vermeende slachtoffer zegt dat Spacey hem opzettelijk dronken heeft gevoerd. Spacey zou later in de bar zijn broek open hebben geritst en hem hebben betast.