Zeven vermeende slachtoffers van de van seksueel misbruik veroordeelde komiek Bill Cosby gaan akkoord met de schikking die hun is voorgesteld. Zij zullen geen vervolgstappen nemen in de rechtszaak die zij aanspanden, meldt The Hollywood Reporter vrijdag.

Dat werd vrijdag gemeld in de rechtbank van Massaschusetts. Het is niet bekend wat de hoogte is van het bedrag waarmee de vrouwen akkoord zijn gegaan.

De advocaat van Cosby stelt echter dat er nog geen schikking is getroffen, blijkt uit een verklaring die is gedeeld met E!News. "Hij betaalt geen cent aan wie dan ook, en hij wil zijn tegenaanklacht alsnog doorzetten. Er is zonder de toestemming van de heer Cosby besloten om de schikking te treffen. Hij ontkent nog steeds de aantijgingen."

Tamara Green, Therese Serignese, Linda Traitz, Barbara Bowman, Joan Tarshis, Louisa Moritz en Angela Leslie zijn allen vermeende slachtoffers van Cosby, die beweren seksueel door hem te zijn misbruikt. Zij dienden in 2014 een gezamenlijke aanklacht in tegen de inmiddels veroordeelde komiek.

Cosby ontkende de aantijgingen en beweerde hierdoor reputatieschade te hebben opgelopen. Rond de tijd dat de vrouwen de aanklacht indienden, was Cosby in gesprek met NBC en Netflix over een aantal projecten. Deze gesprekken werden volgens de komiek gestaakt nadat de aanklacht werd ingediend.

Zijn verzoek om de zaak daarom te verwerpen, werd door de rechter afgewezen. De zaak werd daarna voor langere tijd gepauzeerd, wegens het strafrechtelijk onderzoek dat er tegen de acteur liep in de staat Pennsylvania, geïnitieerd door Andrea Constand.

Komiek werd in september veroordeeld

Cosby werd in deze zaak eind september 2018 veroordeeld tot een celstraf van drie tot tien jaar wegens seksueel misbruik van Constand.

De komiek, die dankzij zijn rol in de sitcom The Cosby Show jarenlang werd gezien als 'Amerika's vader', is door tientallen vrouwen beticht van seksuele intimidatie, drogeren en seksueel misbruik. Veel zaken zijn echter verjaard.