De politie van New York is een onderzoek gestart naar twee aanklachten aan het adres van de Amerikaanse illusionist David Blaine. Bronnen binnen de NYPD lieten maandag aan The Daily Beast weten dat de politie onderzoek doet naar mogelijk seksueel misbruik.

Volgens de persoon die het onderzoek leidt, zijn er minimaal twee verklaringen binnengekomen van vrouwen die menen door Blaine (45) misbruikt te zijn. Een van hen zou in 1998 door de illusionist zijn aangerand in zijn appartement in Manhattan. Deze zaak is mogelijk verjaard, schrijft The Daily Beast.

De politie van New York kan nog niet bevestigen of de onderzoeken inderdaad momenteel plaatsvinden. Blaine zelf weigert te reageren op het nieuws en zegt nog niet door de politie benaderd te zijn.

Het is niet de eerste keer dat Blaine wordt beschuldigd van aanranding. In oktober 2017 deed model Natasha Prince aangifte van aanranding. Het zou gaan om een incident dat zich in 2004 zou hebben voorgedaan in Londen. Blaine zei onschuldig te zijn. De politie onderzocht de claim van Prince en besloot vervolgens het onderzoek te staken.

Blaine haalde de internationale media in 2003 toen hij voor een stunt 44 dagen doorbracht in een doorzichtige cabine boven de Theems in Londen.