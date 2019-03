De politie van de Amerikaanse stad Detroit heeft bevestigd bezig te zijn met een onderzoek naar een nieuwe beschuldiging van seksueel misbruik van een minderjarige door R. Kelly.

De zanger zou in 2001 een seksuele relatie hebben gehad met een meisje van dertien jaar oud. Chef James Craig van de politie van Detroit zegt te zijn getipt door de politie van Chicago.

"We hebben informatie ontvangen van de politie van Chicago over een slachtoffer dat R. Kelly beschuldigt van seksueel misbruik in Detroit in 2001, toen het slachtoffer dertien jaar oud was", aldus Craig in een verklaring. "Op basis van deze informatie hebben we verschillende pogingen gedaan haar te vinden. We hebben contact opgenomen met de advocaat en willen haar graag spreken."

Volgens The Blast meldde zich nog weer een nieuw slachtoffer. Een vrouw beweert niet alleen zelf het slachtoffer van seksueel contact te zijn geweest, maar ook getuige van hetzelfde vergrijp van de zanger bij andere destijds minderjarige meisjes. De vrouw zelf was ten tijde van het misbruik wel meerderjarig.

De advocaat van Kelly heeft nog geen commentaar gegeven op de nieuwe beschuldiging. Kelly wordt ervan verdacht vier mensen, onder wie drie minderjarigen, in de jaren 1998 tot en met 2010 te hebben misbruikt. Daarvoor werd hij op borgtocht vrijgelaten, maar momenteel zit hij opnieuw in hechtenis wegens een forse alimentatieschuld.