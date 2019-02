De aanklagers in de zaak tegen R. Kelly krijgen van advocaat Michael Avenatti wederom een sekstape van de zanger als bewijsmateriaal. De 52-jarige r&b-zanger is verdachte in een misbruikzaak.

Volgens de strafpleiter is op de beelden te zien hoe Kelly seks heeft met hetzelfde meisje van wie eerder al een video opdook.

De tweede video zou in 2000 geschoten zijn, een jaar later dan het eerste filmpje. Op de 55 minuten durende video is te zien hoe Kelly het meisje zou 'coachen' tijdens een aantal seksuele handelingen.

Avenatti, de strafpleiter die eerder pornoactrice Stormy Daniels bijstond in de veelbesproken zaak tegen de Amerikaanse president Donald Trump, probeert ook nog een derde video in handen te krijgen. Daarop zou de zanger gemeenschap hebben met een meisje van tussen de dertien en zestien jaar.

Kelly zou al jarenlang vrouwen misbruiken. Enkele vermeende slachtoffers deden hun verhaal in de documentaire Surviving R. Kelly.

De zanger stond zaterdag voor het eerst voor de rechter, die bepaalde dat hij een borgsom van 1 miljoen dollar moet betalen om zijn zaak in vrijheid af te kunnen wachten. Zijn advocaat heeft laten weten dat de zanger dat geld niet heeft.