R. Kelly staat maandag alweer voor de rechter. Tijdens deze zitting krijgt de r&b-zanger, die wordt verdacht van seksueel misbruik, de kans om onschuldig of schuldig te pleiten.

Kelly's advocaat Steve Greenberg deed zaterdag al een voorzet. Volgens hem is de 52-jarige zanger 'een onschuldig man,' meldt persbureau Reuters. 'Hij is een rockster. Hij hoeft geen seks te hebben zonder instemming.'

R. Kelly stond zaterdag voor het eerst voor de rechter, die bepaalde dat hij een borgsom van 1 miljoen dollar moet betalen voor zijn vrijheid. Of de zanger de rechtszaak in vrijheid af mag wachten, is nog maar de vraag.

Volgens raadsman Greenberg heeft Kelly niet zomaar een miljoen voorhanden. "Hij probeert het bij elkaar te krijgen, maar hij heeft dit bedrag niet op de bank, in een schoenendoos of waar dan ook."

Nadat Kelly zich vrijdag bij de politie had gemeld werd duidelijk dat hij zijn ex nog bijna 170.000 dollar aan alimentatie is verschuldigd. Desondanks schat Greenberg in dat Kelly de borgsom dit weekeinde overlegt.

Al lange tijd ophef rondom Kelly

R. Kelly zou al jarenlang vrouwen misbruiken. Een aantal van zijn vermeende slachtoffers deed hun verhaal in de documentaire Surviving R. Kelly.

De rechtszaak draait tot nu toe om vier slachtoffers, van wie er drie minderjarig waren ten tijde van het misbruik. Hoewel de advocaat van de zanger beweert dat er geen bewijs is, zegt de aanklager over DNA-materiaal te beschikken.

Sperma van Kelly zou aangetroffen zijn op het shirt van zijn kapster. Ook een video waarop te zien is hoe Kelly seks heeft met een 14-jarige is in handen van de aanklagers.