De borg voor zanger R. Kelly is 1 miljoen dollar (881.715 euro). Dat heeft de rechter in Chicago zaterdag bepaald.

De 52-jarige zanger werd vrijdag voor tien gevallen van seksueel misbruik aangeklaagd.

Robert Sylvester Kelly, zoals hij voluit heet, wordt verdacht van onder meer het misbruiken van vier verschillende slachtoffers die ten tijde van het misbruik tussen de dertien en zestien jaar oud waren. De incidenten zouden hebben plaatsgevonden tussen 1998 en 2010.

Als de zanger, die bekend is van hits als I Believe I Can Fly, If I Could Turn Back The Hands Of Time en The World's Greatest, schuldig wordt bevonden, zou hij drie tot zeven jaar gevangenisstraf kunnen krijgen.

Zanger werd in 2002 ook al aangeklaagd

In 2002 werd Kelly ook al eens aangeklaagd wegens seks met een minderjarige (14). Ook zou hij daar video-opnames van hebben gemaakt. Hij werd in 2008 echter vrijgesproken omdat niet bewezen kon worden dat de persoon in de video minderjarig was.

Onlangs ontstond opnieuw ophef rondom Kelly. Vooral over de documentaire Surviving R. Kelly was veel te doen. Daarin vertellen meerdere vrouwen slachtoffer te zijn geworden van lichamelijk, mentaal en seksueel geweld door de zanger.