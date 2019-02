R. Kelly is door nog eens twee vrouwen beschuldigd van misbruik. Op een persconferentie die donderdag werd gehouden, vertelden zij als tiener door hem te zijn misbruikt.

De twee vrouwen bezochten een afterparty van een concert van de Ignition-zanger in 1996. Ze waren destijds vijftien en zestien jaar oud, schrijft Pitchfork.

De vrouwen zeggen dat ze drugs en alcohol aangeboden kregen, waarna ze werden uitgenodigd om Kelly's hotelkamer te bezoeken. Daar zou een van de leden uit de entourage van de zanger hen hebben gevraagd om hun jurkjes op te tillen voordat Kelly de kamer zou betreden.

Volgens een van de vrouwen, Latrice, kwam de r&b-artiest de kamer binnen en hing zijn penis over zijn broek heen. Hij zou hen toen hebben gevraagd om seks met hem te hebben.

De andere vrouw, Rochelle, weigerde dit, maar Latrice heeft wel ingestemd om seks met Kelly te hebben. "Destijds wilde ik dat, want ik was jong en fan van hem. Nu ik volwassen ben, besef ik dat het pijn doet wat hij met me heeft gedaan. Ik was pas zestien jaar en onder de invloed van alcohol en marihuana."

Beide vrouwen zullen op korte termijn bij de politie een verklaring afleggen.

Vorige week werd nieuw bewijsmateriaal gevonden

Een week geleden maakte advocaat Michael Avenatti bekend nieuw bewijsmateriaal te hebben gevonden om R. Kelly te kunnen vervolgen. Een nooit eerder behandelde sekstape zou volgens hem de doorslag kunnen geven.

Kelly werd in 2002 al aangeklaagd wegens seks met een veertienjarig meisje en het maken van video-opnames. Zes jaar later ging de zanger vrijuit, omdat niet kon worden bewezen dat de persoon in de video minderjarig was. Volgens het bericht van Avenatti zou het niet om diezelfde video gaan.