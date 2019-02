De Amerikaanse muzikant Ryan Adams is door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel machtsmisbruik. Adams bood jonge muzikale talenten aan hen te helpen met hun carrière, maar wilde daar later seksuele diensten voor terug. Een van hen was veertien jaar toen het begon. De 44-jarige Adams ontkent.

The New York Times sprak met zeven vrouwen en vele ingewijden en stelt dat zij een patroon van manipulatief gedrag zien bij de muzikant, die zeven keer was genomineerd voor een Grammy.

De veelal jonge vrouwen stonden aan het begin van hun muzikale carrière toen Adams hen mogelijkheden aanbood voor een succesvolle start van hun loopbaan. Adams probeerde de zangeressen later te verleiden tot seks. Wanneer zij weigerden, zou hij wraakzuchtig hebben gereageerd en zijn gestopt met het ondersteunen van de talenten.

Adams zou de vrouwen emotioneel en verbaal hebben misbruikt en ook in berichten en op sociale media was hij negatief richting de vrouwen die hem hadden afgewezen.

Zijn ex-vrouw, zangeres en actrice Mandy Moore, is een van de vrouwen die Adams beschuldigt. Zij en de anderen stellen dat de muzikant hen uitbuitte en misbruik maakte van hun ambities. "Met muziek had hij de macht", zegt Moore.

Videogesprek met veertienjarige fan

De nu 44-jarige Adams begon in 2013 met een fan te communiceren. Zij was een veertienjarige bassiste die al een carrière was begonnen in de muziekwereld. De gesprekken tussen Adams en het meisje gingen al snel niet meer over muziek, maar meer over seksueel getinte zaken. Uiteindelijk, zo zegt de bassiste, hadden ze een videogesprek waarin Adams zichzelf tijdens de telefoonseks letterlijk blootgaf voor de camera.

The New York Times stelt over drieduizend tekstberichten te hebben ingezien die over en weer werden gestuurd. Het meisje was destijds vijftien en zestien jaar en is inmiddels twintig. Ze heeft Adams nooit in het echt ontmoet.

'Ik ben niet perfect, maar het artikel klopt niet'

Adams, een gerespecteerde muzikant met zestien albums op zijn naam, ontkent alle beschuldigingen. Op Twitter verontschuldigde Adams zich ervoor als hij ooit iemand onbedoeld heeft gekwetst. "Ik ben niet perfect en ik heb veel fouten gemaakt, maar alles wat in het artikel staat choqueert mij en is onjuist."

De muzikant benadrukte ook op dat hij zich nooit ongepast zou gedragen in het bijzijn van een minderjarige. "Voor iemand die altijd vreugde wilde verspreiden met muziek doet het mij veel verdriet om te horen dat sommigen menen dat ik hen pijn heb gedaan."