Filmmaker Bryan Singer wordt van meerdere kanten opnieuw beschuldigd van seksueel misbruik. Onder meer een verhaal van een slachtoffer dat dertien jaar was ten tijde van de vermeende aanranding komt in een uitgebreid onderzoek aan bod.

The Atlantic publiceerde woensdag een onderzoek dat in totaal twaalf maanden in beslag nam. In totaal zouden er meer dan vijftig bronnen zijn gesproken, van wie er vier hun verhaal voor het eerst deden. Drie van hen worden in het artikel met gefingeerde namen opgevoerd, naar veluidt uit angst voor represailles.

Victor Valdovinos, die figureerde op de set van Apt Pupil (1998), treedt als enige met zijn echte naam naar buiten. In het artikel vertelt hij als dertienjarige door Singer op het toilet van zijn middelbare school, de locatie van de film, te zijn benaderd. Singer zou de scholier hebben aangeboden om in zijn drama te figureren. Later bleek dat om een douchescène te gaan.

Valdovinos vertelt dat Singer hem later tussen de opnames door onzedelijk zou hebben betast. Uit schaamte zou hij daar jaren over hebben gezwegen. Volgens The Atlantic zou Singer via zijn advocaat hebben laten weten dat hij niet weet wie Valdovinos is en dat er niets is gebeurd.

De drie anoniem opgevoerde beschuldigingen komen van mannen die destijds zeventien en achttien waren. Ze beschrijven onder meer feesten in het huis van Singer, waar de regisseur seks zou hebben gehad met verschillende minderjarige jongens. Ook deze beschuldigingen worden door Singers advocaat ontkend.

'Singer handelde niet alleen'

Het artikel van The Atlantic omschrijft Singer als "een getroebleerde man die zichzelf liet omringen door kwetsbare tienerjongens". "Hun getuigenissen suggereren dat Singer niet alleen handelde. Hij werd geholpen door vrienden en collega's die jonge mannen naar hem toe brachten." Veel bronnen zouden hebben aangedrongen op anonimiteit, uit angst dat hun eigen carrière geschaad zou worden.

Bryan Singer regisseerde onlangs de Queen-biopic Bohemian Rhapsody, die dinsdag voor vijf Oscars werd genomineerd. De filmmaker werd echter tijdens de opnames ontslagen, omdat hij meerdere keren niet zou zijn komen opdagen. Eddie the Eagle-regisseur Dexter Fletcher maakte de film uiteindelijk af. Inmiddels is Singer wel aangekondigd voor een volgend project: Red Sonja.

Niet de eerste keer dat Singer wordt beschuldigd

Het is niet de eerste keer dat Singer wordt beschuldigd van seksueel misbruik. Michael Egan spande in 2014 een rechtszaak aan wegens een vermeende verkrachting. De leidde uiteindelijk tot een schikking. Eind 2017 werd de regisseur opnieuw beschuldigd. Cesar Sanchez-Guzman beweerde toen dat Singer hem in 2003 - toen hij zeventien was - aan boord van een jacht in een hoek duwde, hem dwong tot het hebben van orale seks en hem daarna verkrachtte. Ook dit werd door Singer ontkend.

Bryan Singer brak als regisseur in 1995 door met de misdaadfilm The Usual Suspects, waar Kevin Spacey zijn eerste Oscar mee won. Later boekte hij grote successen met meerdere X-Men-films, waaronder Days of Future Past en Apocalypse.