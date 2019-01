R. Kelly en zijn platenmaatschappij Sony zouden samen overeengekomen zijn om niet langer samen te werken, vertellen ingewijden aan Billboard.

Het nieuws volgt op alle beschuldigingen aan het adres van R. Kelly. Verschillende vrouwen betichten de zanger van seksueel misbruik. Sommigen deden uitgebreid hun verhaal in de onlangs verschenen documentaire Surviving R. Kelly, die in zes delen werd uitgezonden door Lifetime.

Afgelopen week verzamelden activisten zich al voor het hoofdkwartier van Sony in New York. Zij eisten dat het platenlabel R. Kelly aan de kant zou zetten.

De 52-jarige zanger tekende in het begin van zijn carrière - in de jaren negentig - een contract bij Jive, dat later onderdeel werd van Sony. Sinds 2012 staat R. Kelly onder contract bij RCA, een label van Sony.

Artiesten spreken afschuw uit na verschijnen documentaire

Verschillende artiesten lieten de afgelopen weken hun afschuw blijken na het verschijnen van de documentaire. Onderen anderen Lady Gaga en Céline Dion lieten de nummers die zij met R. Kelly hebben gemaakt van streamingdiensten verwijderen.

De Amsterdamse concertzaal The Box kondigde vorige week een optreden van R. Kelly aan voor 20 april. Later vertelde een woordvoerder dat achter de schermen wordt gekeken wat er moet gebeuren met het concert. "Op dit moment zijn we al onze opties aan het onderzoeken in goed overleg met de concertorganisator en betrokken organisaties."

The Box was volgens de woordvoerder "nog niet bekend met de inhoud van de spraakmakende documentaire" op het moment dat de zaal aan J-Noah Entertainment verhuurd werd voor het optreden van de Amerikaanse zanger.

Ex-manager van R. Kelly geeft zichzelf aan bij politie

Vrijdagmiddag gaf de ex-manager van de zanger, James Mason, zichzelf aan bij de politie. Hij wordt beschuldigd van het bedreigen van familieleden van een vermeend slachtoffer van de r&b-zanger.

In de staat Georgia loopt momenteel een strafrechtelijk onderzoek naar R. Kelly. De zanger zelf ontkent alle aantijgingen.