Harvey Weinstein heeft inderdaad afscheid genomen van zijn advocaat Benjamin Brafman. Eerder deze week gingen al geruchten dat de wegen van de twee zich zouden scheiden.

Het besluit is op "vriendschappelijke" basis genomen, laten de twee partijen in een verklaring aan verschillende media weten, waaronder Deadline. Weinstein is van plan om volgende week zijn nieuwe juridische team bekend te maken.

De gevallen filmbaas moet volgens planning op 6 mei in de rechtbank in New York verschijnen wegens vermeend seksueel misbruik, maar volgens Deadline is het zeer waarschijnlijk dat de zaak door de terugtrekking van Brafman vertraging oploopt.

Volgens ingewijden hadden Weinstein en Brafman de afgelopen tijd meerdere keren onenigheid. De situatie zou zijn geëscaleerd nadat de filmmagnaat zijn juridische team had uitgebreid.

New York Times schreef in 2017 over vermeend misbruik

De zaak in New York draait om twee vrouwen, van wie er een seksueel misbruikt zou zijn in 2006. De ander zou in 2013 verkracht zijn.

In oktober 2017 kwam via een artikel in The New York Times aan het licht dat Weinstein zich schuldig zou hebben gemaakt aan seksuele intimidatie. Onder anderen actrice Ashley Judd vertelde hoe de filmproducent op zijn hotelkamer met ongepaste voorstellen zou zijn gekomen.

Daarna kwamen vele andere vrouwen met gelijksoortige verhalen.